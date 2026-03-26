Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Bakan Bolat 'Türkiye itirazını kaldırdı' dedi: Dünya Ticaret Örgütü toplantısında alkış tufanı koptu

26/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Bakan Bolat, Türkiye'nin 'Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması'na itirazlarını kaldırdığını fakat mevcut haliyle taraf olunmayacağını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'da düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, 'Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması'na ilişkin itirazını kaldırdığını açıkladı. Bakan Bolat'ın açıklaması bütün katılımcılar tarafından alkışlandı. Anlaşmanın bugünün gerçeklerini tam yansıtmadığını ifade eden Bakan Bolat, tüm üyelerle yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ticaret Bakanı Bolat, Kamerun’un başkenti Yaounde’de düzenlenen konferanstaki konuşmasında, Türkiye’nin, söz konusu anlaşmaya mevcut haliyle taraf olmayacağını ancak süreci engellemeyeceğini belirtti.

DTÖ’nün kuruluşundan 30 yıl sonra Afrika’da toplanmasının tarihi bir an olduğunu ifade eden Bolat, ev sahipliği için Kamerun’a teşekkür etti.

Küresel ticaret sisteminde artan jeopolitik gerilimlere dikkati çeken Bolat, DTÖ’nün yalnızca ticaret kurallarını değil, aynı zamanda küresel ekonomik düzende öngörülebilirliği ve adil erişimi sağlama işlevi gördüğünü vurguladı.

"Anlaşma bugünün gerçeklerini tam yansıtmıyor"

Yatırımların küresel büyüme açısından kritik rol oynayacağını belirten Bolat,
"Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması"nın mevcut metninin bugünün gerçeklerini tam yansıtmadığını ve DTÖ’nün temel hedefleriyle örtüşmediğini
söyledi.
Bu nedenle Türkiye’nin anlaşmaya taraf olmayacağını ifade eden Bolat, buna karşın özellikle Afrika ülkelerinin anlaşmaya verdiği önemin farkında olduklarını dile getirdi.

Afrika ile ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaştı

Türkiye’nin Afrika’daki ekonomik varlığına işaret eden Bolat, kıtayla ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını ve doğrudan yatırımların ise 15 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti.

Bolat, Türkiye’nin çekincelerini korumakla birlikte anlaşmanın DTÖ bünyesine dahil edilmesine engel olmayacağını belirterek, mevcut karara yönelik itirazın kaldırıldığını açıkladı.

"Türkiye tüm üyelerle yapıcı çalışmalara hazır"

Türkiye’nin çok taraflı ticaret sistemine güçlü destek verdiğini vurgulayan Bolat, tüm üyelerle yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Bolat'tan paylaşım: Türkiye’nin güçlü sesini dünyaya duyurduk

Yaounde’deki toplantıya ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan Bakan Bolat, "Türkiye’nin güçlü sesini dünyaya duyurduk." dedi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; kural bazlı, adil ve kapsayıcı bir küresel ticaret sistemi için, başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin haklarını savunan duruşumuzu kararlılıkla ortaya koyduk." diyen Bakan Bolat, "Bu sorumluluk anlayışıyla, çok taraflı sistemin geleceğine katkı sunacak bir adım atarak; başta Afrika ülkeleri olmak üzere en az gelişmiş ülkelerin önem verdiği “Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması”nın önünü açan yapıcı tutumumuzu ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, paylaşımının devamında şunları dile getirdi:

"Türkiye’nin çok taraflı ticaret sisteminin geleceğine dair ortaya koyduğu vizyon ve sorumluluk anlayışı, üye ülkelerin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla karşılandı.

Türkiye, küresel ticarette adaletin, dengeli kalkınmanın ve yatırımların önünü açan yapıcı yaklaşımın öncüsü olmaya devam edecektir."


#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
#Türkiye
#Afrika
#Dünya Ticaret Örgütü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıtta son durum: LPG, Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 26 Mart güncel akaryakıt fiyatları