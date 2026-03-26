Bakan Bolat 'Türkiye itirazını kaldırdı' dedi: Dünya Ticaret Örgütü toplantısında alkış tufanı koptu

Ticaret Bakanı Bolat, Kamerun’un başkenti Yaounde’de düzenlenen konferanstaki konuşmasında, Türkiye’nin, söz konusu anlaşmaya mevcut haliyle taraf olmayacağını ancak süreci engellemeyeceğini belirtti.

Bakan Bolat'ın açıklaması bütün katılımcılar tarafından alkışlandı.

Yaounde’de, 166 ülkenin temsil edildiği DTÖ 14. Bakanlar Konferansı’nda Türkiye’nin güçlü sesini dünyaya duyurduk.



— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 26, 2026

DTÖ’nün kuruluşundan 30 yıl sonra Afrika’da toplanmasının tarihi bir an olduğunu ifade eden Bolat, ev sahipliği için Kamerun’a teşekkür etti.

Küresel ticaret sisteminde artan jeopolitik gerilimlere dikkati çeken Bolat, DTÖ’nün yalnızca ticaret kurallarını değil, aynı zamanda küresel ekonomik düzende öngörülebilirliği ve adil erişimi sağlama işlevi gördüğünü vurguladı.

"Anlaşma bugünün gerçeklerini tam yansıtmıyor"

Yatırımların küresel büyüme açısından kritik rol oynayacağını belirten Bolat, "Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması"nın mevcut metninin bugünün gerçeklerini tam yansıtmadığını ve DTÖ’nün temel hedefleriyle örtüşmediğini söyledi.

Bu nedenle Türkiye’nin anlaşmaya taraf olmayacağını ifade eden Bolat, buna karşın özellikle Afrika ülkelerinin anlaşmaya verdiği önemin farkında olduklarını dile getirdi.

Afrika ile ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaştı

Türkiye’nin Afrika’daki ekonomik varlığına işaret eden Bolat, kıtayla ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını ve doğrudan yatırımların ise 15 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti.

Bolat, Türkiye’nin çekincelerini korumakla birlikte anlaşmanın DTÖ bünyesine dahil edilmesine engel olmayacağını belirterek, mevcut karara yönelik itirazın kaldırıldığını açıkladı.

"Türkiye tüm üyelerle yapıcı çalışmalara hazır"

Türkiye’nin çok taraflı ticaret sistemine güçlü destek verdiğini vurgulayan Bolat, tüm üyelerle yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Bakan Bolat'tan paylaşım: Türkiye’nin güçlü sesini dünyaya duyurduk

Yaounde’deki toplantıya ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan Bakan Bolat, "Türkiye’nin güçlü sesini dünyaya duyurduk." dedi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; kural bazlı, adil ve kapsayıcı bir küresel ticaret sistemi için, başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin haklarını savunan duruşumuzu kararlılıkla ortaya koyduk." diyen Bakan Bolat, "Bu sorumluluk anlayışıyla, çok taraflı sistemin geleceğine katkı sunacak bir adım atarak; başta Afrika ülkeleri olmak üzere en az gelişmiş ülkelerin önem verdiği “Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması”nın önünü açan yapıcı tutumumuzu ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, paylaşımının devamında şunları dile getirdi:

"Türkiye’nin çok taraflı ticaret sisteminin geleceğine dair ortaya koyduğu vizyon ve sorumluluk anlayışı, üye ülkelerin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla karşılandı.

Türkiye, küresel ticarette adaletin, dengeli kalkınmanın ve yatırımların önünü açan yapıcı yaklaşımın öncüsü olmaya devam edecektir."



