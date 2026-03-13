DOĞUM İZNİ SON DURUM 2026: Doğum İzni 24 Haftaya Çıktı mı, Ne Zaman Yasalaşacak?

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?

AK Parti milletvekilleri, doğum izni düzenlemesinin çalışmalarında sona geldi. Teklifle, "doğum izni" süresi 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılacak. Memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınlar düzenlemeden yararlanacak. "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek. Doğum iznine yönelik kanun teklifinin ise yarıyıl arasından sonra yani şubat ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.