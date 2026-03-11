Düşük gelirliye 5 bin 615 TL vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, şartları neler?

GELİR NASIL BELİRLENECEK?

Vatandaşlık maaşı ödemelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıkların veri entegrasyonu sağlanacak. Tek çatı altında merkezi bir sistem kurulacak. Bu sisteme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler girilecek. Geliri düşük vatandaşların tespiti için kapı kapı gezilmeyecek. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nden emeklilerin de yararlanması öngörülüyor.