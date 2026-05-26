Diyarbakır Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 27 Mayıs Çarşamba Diyarbakır Bayram Namaz Vakitleri

Diyarbakır bayram namazı saati vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz vakitlerine göre Diyarbakır’da bayram namazı saat 05.34’te kılınacak. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bayram sabahı camilerde saf tutarak bayram namazını eda edecek. İlçelere göre bayram namazı vakitlerinin ise birkaç dakikalık farklılık gösterebileceği belirtiliyor. İşte Diyarbakır ilçeleri Kurban Bayram namazı saatleri.
Diyarbakır’da Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 27 Mayıs 2026 Çarşamba tarihli takvime göre, Diyarbakır’da bayram namazı sabah saat 05.34’te kılınacak. İlçelerde ise vakitler birkaç dakikalık farklılık gösterebiliyor. Vatandaşlar, bayram namazını eda etmek için sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek. Diyarbakır merkez ve ilçelerine ait güncel bayram namazı vakitleri, Diyanet’in resmi namaz vakti verileri üzerinden takip edilebiliyor. İşte Diyarbakır ilçeleri bayram namaz saatleri.
Diyarbakır’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatlerine göre Diyarbakır’da bayram namazı saat 05:34’te kılınacak.
Bismil Kurban Bayram Namaz Vakti 05:32
Çermik Kurban Bayram Namaz Vakti 05:36
Çınar Kurban Bayram Namaz Vakti 05:33
Çüngüş Kurban Bayram Namaz Vakti 05:37
Dicle Kurban Bayram Namaz Vakti 05:33
Eğil Kurban Bayram Namaz Vakti 05:34
Ergani Kurban Bayram Namaz Vakti 05:35
Hani Kurban Bayram Namaz Vakti 05:32
Hazro Kurban Bayram Namaz Vakti 05:31
Kocaköy Kurban Bayram Namaz Vakti 05:32
Kulp Kurban Bayram Namaz Vakti 05:29
Lice Kurban Bayram Namaz Vakti 05:31
Silvan Kurban Bayram Namaz Vakti 05:30
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.