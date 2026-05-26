İstanbul bayram namazı saati: 27 Mayıs Çarşamba İstanbul’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre, İstanbul’da bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06.12’de kılınacak. Bayram sabahında camilere akın edecek vatandaşların, yoğunluk yaşanabileceği için namaz saatinden en az yarım saat öncesinde camilerde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor. İstanbul’un bazı ilçelerinde dakikalık farklılıklar görülebilmekte. İşte 27 Mayıs İstanbul ilçeleri Kurban Bayram namazı vakitleri.
İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatlerine göre İstanbul'da bayram namazı saat 06:12'de kılınacak.
Arnavutköy Kurban Bayram Namaz Vakti 06:12
Avcılar Kurban Bayram Namaz Vakti 06:13
Başakşehir Kurban Bayram Namaz Vakti 06:12
Beylikdüzü Kurban Bayram Namaz Vakti 06:14
Büyükçekmece Kurban Bayram Namaz Vakti 06:13
Çatalca Kurban Bayram Namaz Vakti 06:13
Çekmeköy Kurban Bayram Namaz Vakti 06:11
Esenyurt Kurban Bayram Namaz Vakti 06:13
Kartal Kurban Bayram Namaz Vakti 06:11
Küçükçekmece Kurban Bayram Namaz Vakti 06:13
Maltepe Kurban Bayram Namaz Vakti 06:11
Pendik Kurban Bayram Namaz Vakti 06:11
Sancaktepe Kurban Bayram Namaz Vakti 06:11
Şile Kurban Bayram Namaz Vakti 06:09
Silivri Kurban Bayram Namaz Vakti 06:15
Sultanbeyli Kurban Bayram Namaz Vakti 06:11
Sultangazi Kurban Bayram Namaz Vakti 06:12
Tuzla Kurban Bayram Namaz Vakti 06:11
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]). Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).