Arefe günü eczaneler açık mı kapalı mı sorgulanıyor. Kurban Bayramı öncesi ilaç tedarik etmek veya reçetesini yazdırmak isteyen milyonlarca vatandaş, sağlık kuruluşlarının çalışma düzenini yakın takibe aldı. Peki, bayram arefesinde eczaneler normal mesaiye devam edecek mi yoksa kapılar erken mi kapanacak? Arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Arefe günü 26 Mayıs Perşembe eczanelerin çalışma saatleri
AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?
Kurban Bayramı öncesinde en çok araştırılan konuların başında sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu geliyor. 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesinde, eczaneler sabahın ilk saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Ancak arefe günü yasal olarak yarım gün resmi tatil sayıldığı için eczanelerin mesai düzeni normal günlerden farklı olacak.
AREFE GÜNÜ ECZANELER SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
Vatandaşların en çok merak ettiği "Eczaneler bugün kaçta kapanacak?" sorusunun yanıtı belli oldu. Arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü tüm Türkiye genelindeki eczaneler saat 13.00’e kadar tam kapasiteyle hizmet vermeye devam edecek. Öğle saat 13.00 itibarıyla standart eczaneler mesailerini sonlandırarak kapanacak.
AREFE GÜNÜ ÖĞLEDEN SONRA HANGİ ECZANELER AÇIK OLACAK?
Arefe günü saat 13.00’ten sonra ilaç ihtiyacı olan vatandaşların nöbetçi eczanelere başvurması gerekecek. Eczanelerin kapanış saatiyle birlikte her ilçede önceden belirlenen nöbetçi eczaneler devreye girecek. Düzenli ilaç kullanan ya da acil reçetesi bulunan vatandaşların, mağduriyet yaşamamak adına işlemlerini öğle saatlerinden önce tamamlaması önemle tavsiye ediliyor.
KURBAN BAYRAMI BOYUNCA ECZANELER AÇIK MI?
Arefe gününün ardından başlayacak olan Kurban Bayramı süresince resmi tatil uygulaması kesintisiz olarak devam edecek. Bayram günlerinde Türkiye genelindeki mahalle eczaneleri kapalı konumda olacak.