Kurban Bayramı’na saatler kala hava durumuna ilişkin yeni tahminler paylaşıldı. Bugün kıyı Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri görecek, perşembe ise hem sağanak hem de serin hava geliyor. Bayramda hangi ilde hava nasıl olacak? 27-30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı ve arefe günü il il hava durumu tahmini.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurt genelinde sürecek yağış, salı ve çarşamba günleri yerini güneşli havaya bırakacak.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının bazı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da da Kurban Bayramı boyunca parçalı ve bulutlu hava etkili olacak. Arife günü ve bayramın ilk günü yağış beklenmezken, bayramın ikinci gününde kent genelinde sağanak yağış görüleceği, sıcaklıkların ise 23-25 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram boyunca yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Açıklamaya göre hafta sonu ile gelecek hafta pazartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Birçok bölgede ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre arife gününde yurdun büyük kısmında çok bulutlu hava görülecek. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL? (27 MAYIS ÇARŞAMBA)
Bayramın birinci gününde Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da Hakkari ve Şırnak dışında kalan alanlarda, ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Bayramın ikinci gününde ise Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında kalan tüm bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Üçüncü günde Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında ülke genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Bayramın dördüncü gününde de Trakya’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.
TAŞKIN RİSKİ
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bayramda beklenen hava durumuna ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: "Bayram haftasında en yağışlı günler pazartesi ve perşembe olacak. Ülkenin genelinde sağanak yağış var. Özellikle Karadeniz hattı; Tokat, Samsun, Amasya ve doğuda Erzincan, Sivas taraflarında dikkatli olmak gerekiyor. Dere taşkınları yeniden yaşanabilir. Akdeniz'in iç kesimlerinde ve doğu bölgelerde pazartesi perşembe sağanak yağmurlar devam edecek.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da pazartesi, salı parçalı bulutlu, çarşamba ise güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Perşembe İstanbul da dahil olmak üzere yurt geneline sağanak yağmur geliyor. Cuma, cumartesi ve pazar ise parçalı bulutlu ancak serin olacak."