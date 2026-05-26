BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının bazı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da da Kurban Bayramı boyunca parçalı ve bulutlu hava etkili olacak. Arife günü ve bayramın ilk günü yağış beklenmezken, bayramın ikinci gününde kent genelinde sağanak yağış görüleceği, sıcaklıkların ise 23-25 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.