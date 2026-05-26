Emekliye promosyonda yarış kızıştı: 80 bin TL'ye kadar varan fırsatlar! En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?

VakıfBank’tan 30 Bin TL’ye Varan Avantaj

VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 12 bin TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor. VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalarda ise 18 bin TL’ye varan ek kazanım sunuluyor. Böylece toplam avantaj 30 bin TL seviyesine ulaşıyor. Bankaların açıkladığı yüksek kampanya rakamlarının tamamı doğrudan nakit promosyon ödemesinden oluşmuyor. Bazı kampanyalarda faizsiz kredi, kredi kartı harcaması, otomatik fatura talimatı, sigorta ürünü veya yakınını davet etme gibi ek şartlar bulunuyor. Bu nedenle emeklilerin maaş taşıma kararı vermeden önce yalnızca toplam kampanya tutarına değil, şartlara ve doğrudan nakit ödeme miktarına da dikkat etmesi gerekiyor.