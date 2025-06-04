Her yıl farklı tarihlere denk gelen ve her yıl farklı bayram tatili sayısı olan Kurban Bayramı'nın bu yıl 4.5 gün resmi tatil olacak. Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran 2025 Cuma günü başlıyor. 4 günlük bayramın son günü 9 Haziran 2025 Pazartesi günü idrak ediliyor. Peki, Arefe günü ve Kurban bayramında nereler kapalı olacak? Bankalar, noterler, avmler, sağlık ocakları, hastaneler, kargolar açık mı olacak? Resmi kurumlar ne zaman açılacak? İşte arefe günü ve bayramda açık olan ve kapalı yerler kurumlar...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe günü, 5 Haziran 2025 Perşembe olup, yarım gün okullar açık olacak. Kamu kurumlarında da yarım gün mesai yapılacak.

Öğleden sonra yarım gün tatil olup, resmi tatil başlamış olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN KALDI?

Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak, bayrama bugünden(3 Haziran) itibaren 5 gün kaldı. Kurban Bayramı toplam 4 gün sürecek ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

VATANDAŞLAR KURUMLARIN ÇALIŞMA SAATLERİNİ MERAK EDİYOR

Bayram öncesinde vatandaşlar bankalar, noterler, belediyeler, eczaneler ve hastanelerin hizmet durumunu araştırıyor. Bayram süresince bu kurumların çoğu kapalı olacak ve yalnızca acil sağlık hizmetleri ile nöbetçi eczaneler vatandaşlara yardımcı olmaya devam edecek.

KAMU KURUMLARI BAYRAMDA HİZMET VERMEYECEK

Kurban Bayramı süresince kamu kurumları kapalı olacak. Bu kapsamda;

Okullar ve üniversiteler

Anaokulları, kreşler, dershaneler

Kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar

Nüfus müdürlükleri ve noterler

Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları)

hizmet vermeyecek.

BANKALAR VE BORSA İSTANBUL DA TATİLDE

Bayram tatili boyunca özel ve kamu bankaları da kapalı olacak. Borsa İstanbul işlemlerine ara verecek. Böylece finansal işlemler bayram sonrasına ertelenecek.

HASTANE, ECZANELER VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Eczaneler bayramda hizmet vermeyecek, ancak nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ihtiyacını karşılayacak. Hastanelerin ise yalnızca acil servisleri açık kalacak.

MARKETLER, KUYUMCULAR VE AVM’LER AÇIK OLACAK MI?

Bayramın ilk günü marketler, kuyumcular ve döviz büroları genellikle kapalı oluyor. Ancak ikinci günden itibaren marketler hizmet vermeye başlıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için ise AVM’ler bayram boyunca açık kalacak.

İETT, Marmaray, metro, metrobüs arefe günü ve bayramda ücretsiz mi olacak?

Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre,

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.