Teknoloji hisseleri ve alternatif maliyet baskısı

Makroekonomik verilerin yanı sıra hisse senedi piyasalarındaki gelişmeler de altın fiyatlarını baskıladı.





Teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan satışlar, yatırımcılarda nakit ihtiyacı ve teminat tamamlama yükümlülüğü doğurdu; bu durum bazı yatırımcıların altın pozisyonlarını azaltmasına yol açtı. Ayrıca ABD yönetiminin yeni gümrük tarifeleri hazırlığında olması küresel piyasalardaki belirsizliği artırdı.





Yüksek faiz ortamının, faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyet unsurunu artırması da fiyatlar üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.





Yatırımcılar 2027 yılına ilişkin faiz beklentilerini yeniden şekillendirirken, ons altının 3.500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı ve yurt içinde dolar/TL kurundaki hareketlilik yakından izleniyor.