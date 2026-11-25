• 27 Kasım Cuma: Yurt genelinde güneşli ve ılık bir hava hakim. Sadece Trakya'da (Edirne ve Kırklareli) gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar batıda 20-23°C bandına ulaşıyor.

• 28 Kasım Cumartesi: Trakya, Çanakkale ve Muğla çevrelerindeki yerel yağışlar dışında yurdun büyük bölümünde "yalancı bahar" yaşanacak. Sıcaklıklar İstanbul'da 16°C, İzmir ve Bursa'da 20°C, Antalya ve Mersin'de 24°C'yi görecek.

• 29 Kasım Pazar: İç Anadolu'nun büyük bölümü (Ankara, Eskişehir, Konya çevresi) ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri hariç tüm yurt yeniden yağışa teslim oluyor. Güney Ege ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar görülürken; Edirne, Erzurum, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur etkili olacak.



