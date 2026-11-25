19 il için sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı:
Alarm verilen iller: Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl ve Elazığ.
Rüzgarın; Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun doğu ve güneydoğusunda saatte 40-60 kilometre, Doğu Anadolu genelinde ve Batı Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 50-90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don olayı, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
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