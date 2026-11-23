Vatandaşlara erken uyarı takibi çağrısı

İstanbul Valiliği, ani sıcaklık düşüşü ile beraber oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı hem vatandaşların hem de ilgili kurumların tedbirli olmasını istedi. Açıklamada ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporlarının ve meteorolojik erken uyarıların düzenli olarak takip edilmesi gerektiği vurgulandı.