İstanbullular için kritik saat: Daha da şiddetlenecek! 85 kilometre hıza ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 il için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. AKOM, lodosun cuma günü saat 03.00'ten itibaren şiddetini artırarak 85 kilometre hıza ulaşacağını bildirirken; elverişsiz hava koşulları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatları'nda çok sayıda sefer iptal edildi.