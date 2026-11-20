Gece saatlerinde Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi.
Parkta bulunan bir ağaç, lodos nedeniyle kökünden sökülerek yan yattı.
Temenyeri Parkı'nda ağaç kökünden söküldü
Olay, merkez Yıldırım ilçesindeki Temenyeri Parkı'nda meydana geldi.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre, gece saatlerinde hızı saatte 80 kilometreye çıkan lodos parktaki ağacı kökünden sökerek yan yatırdı.
Ağacın çevresinde kimsenin bulunmaması, büyük bir faciayı önledi.
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