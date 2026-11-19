Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün için planlanan 12 seferin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
BUDO'nun yaptığı açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
İptal edilen seferlerin saatleri
İptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08:00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
16:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19:30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.