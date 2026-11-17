Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 7 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Binayı saran dumandan 8 kişi etkilendi.
Yangın, Emirsultan Mahallesi Beyatlı Sokak'taki binada saat 04.30 sıralarında başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalanlar merdivenle kurtarıldı
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binada mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye merdiveniyle bulundukları kattan alınarak kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 8 kişiye olay yerinde ambulansta ilk yardımda bulundu. Ardından bu kişiler tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Dairede hasar oluştu
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Dairede maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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