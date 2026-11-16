Zeytinler otomobili kontrolden çıkardı: Sürücü yaralı

Bursa’da uyuşturucu dramı: Babanın sözleri herkesi gözyaşlarına boğdu, 'Bir baba evladının cezaevinde kalmasına sevinir mi?'

Bursa’da uyuşturucu bağımlılığına karşı bir araya gelen aileler, yaşadıkları çaresizliği gözyaşları içinde anlattı. Annelerin gözyaşlarıyla dinlediği açıklamalarda, oğlunun cezaevinde kalmasına sevindiğini söyleyen bir babanın sözleri yürekleri dağladı. "Bir baba evladının cezaevinde kalmasına sevinir mi? Ben maalesef oğlum cezaevinde kaldığı için sevinir durumdayım" diyen baba, yetkililere seslenerek tedavi imkanlarının artırılmasını istedi. Dernek Başkanı Suat Kızılhan, uyuşturucunun yalnızca bir kişinin değil, bir ailenin, mahallenin ve bütün toplumun yarası olduğunu belirtti.