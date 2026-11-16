Zeytinler otomobili kontrolden çıkardı: Sürücü yaralı

Bursa’da yola dökülen zeytinler nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Yola dökülen zeytinler nedeniyle otomobil kontrolden çıktı
Kaza, saat 15.30 sıralarında Karacabey-Bandırma karayolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Metin B. yönetimindeki 10 NB 350 plakalı otomobil, yola dökülen zeytinler nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kayan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Oğuz B. (31) yaralandı.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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