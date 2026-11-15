14 yıllık kayıp dosyasında, üst çene kemiği her şeyi ortaya çıkardı.

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Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ve eski eşi Saime Sivri'ye ilişkin dosya, 14 yılın ardından aydınlığa kavuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıklamıştı. Bu çalışmalar çerçevesinde yeniden ele alınan dosyada, yıllar önce bulunan yanmış insan kalıntıları arasındaki üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosya yeniden ele alındı

Yıllar sonra yeniden değerlendirilen adli tıp tespitleri, 14 yıllık soruşturmanın seyrini değiştirdi. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü harekete geçti.

2015 yılında Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde bulunan yanmış insan kalıntılarını yeniden inceleyen ekipler, kalıntılar arasındaki üst çene kemiği parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun geçmişteki tedavi kayıtlarıyla uyumlu olduğunu tespit etti.

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IHA MEHMET ŞAHİNOĞLU VE ESKİ EŞİ SAİME SİVRİ

Soruşturma dosyasına yansıyan olay örgüsü

Dosyaya yansıyan bilgilere göre Saime Sivri, Bursa'da dini nikahlı olduğu Mehmet Salih A. ile tartışıp evden ayrıldı ve Osmaniye'ye gitti. Burada Mehmet Şahinoğlu ile tanışan Sivri, daha sonra Şahinoğlu ile resmi nikahla evlendi.

Sivri'nin birlikteliğinden haberdar olan Mehmet Salih A.'nın, akrabası aracılığıyla Osmaniye'deki adresini öğrendiği ve Şubat 2012'de buraya gitti. Mehmet Şahinoğlu ile görüşen Mehmet Salih A., Saime Sivri'nin kendisinin dini nikahlı eşi olduğunu anlattı. Bunun ardından çift boşandı. Mehmet Salih A. ile birlikte Bursa'ya dönen Saime Sivri'den 26 Şubat 2012 tarihinden itibaren bir daha haber alınamadı.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Mehmet Salih A., Sivri'nin kendisini terk etmesinden Mehmet Şahinoğlu'nu sorumlu tuttu. Plan yapan Mehmet Salih A., Şahinoğlu'nu kandırarak İstanbul'a getirdi. 18 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'a gelen Şahinoğlu'ndan da bir daha haber alınamadı.

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Elde edilen bilgilere göre Şahinoğlu'nun İstanbul'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine götürüldüğü ve burada öldürülerek gömüldüğü öne sürüldü. Dosyaya giren tanık beyanlarında ise cesedin daha sonra bulunduğu yerden çıkarılarak Kestel ilçesindeki Ümitalan mevkiine götürüldüğü, burada yakılarak tamamen yok edilmek istendiği iddia edildi.

IHA 2015 YILINDA KESTEL İLÇESİ ÜMİTALAN MEVKİİNDE BULUNAN YANMIŞ İNSAN KALINTILARI YENİDEN İNCELEYEN EKİPLER, YAPILAN DEĞERLENDİRMELERDE, KALINTILAR ARASINDA BULUNAN ÜST ÇENE KEMİĞİ PARÇASININ MEHMET ŞAHİNOĞLU'NUN GEÇMİŞTEKİ TEDAVİ KAYITLARIYLA UYUMLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. (ARŞİV)

Üst çene kemiği dosyanın kilit delili oldu

2015 yılında Ümitalan mevkiinde bulunan kalıntılar ağır derecede yanmıştı. Bu nedenle o dönemde kimlik tespitine yönelik çalışmalarda kesin sonuca ulaşılamadı. Soruşturmanın yeniden ele alınmasıyla birlikte bölgedeki insan kalıntılarına ilişkin adli tıp raporları ve diş tedavisi kayıtları tekrar incelendi. Üst çene kemiği parçasındaki diş yapısının, Şahinoğlu'nun 2011 yılında yaptırdığı diş tedavisine ilişkin kayıtlarla uyumlu olduğu belirlendi.

14 yıldır aydınlatılamayan dosyada önemli bir delil olarak değerlendirilen bu tespitlerin yanı sıra HTS ve baz istasyonu kayıtları, fiziki takip çalışmaları ve tanık beyanları da yeniden ele alındı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar hakkında verilen beraat kararları, istinaf incelemesinde de onanmıştı. Dosyanın taşındığı Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise 4 Şubat 2025 tarihinde beraat kararlarını bozdu. Bozma kararında, verilen ifadelerin ve Kestel'de bulunan üst çene kemiği parçasının Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu olmasının yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekildi. Yargıtay, HTS ve baz istasyonu kayıtlarının bilirkişiler tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesini, diğer soruşturmaların araştırılmasını ve cesetlerin çıkarıldığı iddia edilen bölgelerde yeniden inceleme yapılmasını istedi.

26 Şubat 2012'den bu yana kendisinden haber alınamayan Saime Sivri'nin akıbeti de soruşturma kapsamında yeniden araştırılmaya başlandı. Yeni tanık beyanları doğrultusunda Sivri'nin cesedinin de Ümitalan mevkiinde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgedeki yeni incelemelerde kimliği henüz belirlenemeyen insan kemiklerine ulaşıldı. Kemik parçaları, kimlik tespiti ve olayla bağlantısının araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

IHA 2015 YILINDA KESTEL İLÇESİ ÜMİTALAN MEVKİİNDE BULUNAN YANMIŞ İNSAN KALINTILARI YENİDEN İNCELEYEN EKİPLER, YAPILAN DEĞERLENDİRMELERDE, KALINTILAR ARASINDA BULUNAN ÜST ÇENE KEMİĞİ PARÇASININ MEHMET ŞAHİNOĞLU'NUN GEÇMİŞTEKİ TEDAVİ KAYITLARIYLA UYUMLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. (ARŞİV)

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma yürüttü. Geçmiş yıllara ait adli tıp raporları, diş kayıtları, HTS ve baz istasyonu verileri ile tanık beyanları bu çalışmada yeniden değerlendirildi.

Elde edilen yeni örneklerin ardından 10 Kasım sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında dosyanın baş şüphelisi olarak değerlendirilen Mehmet Salih A., eşi Saadet A., oğlu Fatih A. ve Faruk A.'nın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden Mehmet Salih A., Saadet A., Fatih A., Faruk A. ve S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A., S.İ., R.A., M.A., F.A. ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle bugüne kadar 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu'na ilişkin 14 yıllık dosyanın da yeniden ele alındığını daha önce belirten Gürlek, 2015 yılında bulunan yanmış insan kalıntıları üzerindeki adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilirken "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.