Bursa ve ilçelerinde saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.
Rüzgarla kapanan kapıya elini sıkıştırdı
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki Cerrah Ortaokulu'nda saat 14.00 sıralarında bir kaza yaşandı. Sınıftan çıkmak isteyen Recep O. (13), esen rüzgarla aniden kapanan kapıya elini sıkıştırdı.
Çocuğun sol elinin yüzük parmağı koptu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kopan parmak için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk
Recep O.'ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Öğrenci, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk tedavisi yapılan Recep O., kopan parmağının dikilmesi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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