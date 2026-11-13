Bursa'da lodos şehri birbirine kattı: Vatandaşlar yolda yürüyemedi ağaç devrildi

Bursa’da Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Açık alanlarda ve ana caddelerde rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çeken yayalar zaman zaman binaların ve durakların arkasına sığınarak korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise rüzgarın savurduğu toz ve yapraklar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı.
Bursa’da hızı saatte 74 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle parklardaki ağaçlar ile bir işletmeye ait kulübe devrilirken, Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 10 seferi iptal edildi.
İnegöl’de gün boyunca etkisini sürdüren kuvvetli lodos nedeniyle Turgutalp Mahallesi Uzay Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın çatısının büyük bir bölümü yerinden koparak yola düştü. Çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3’üncü Cadde’de meydana gelen olayda ise lodosun şiddetine dayanamayan fabrika bahçesindeki büyük bir ağaç, park halinde bulunan 16 AE 328 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar meydana gelirken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin motorlu testereyle yaptığı çalışmayla ağaç parçalara ayrılarak kaldırıldı.
RÜZGARIN ÇARPTIĞI KAPI HASTANELİK ETTİ
Lodosun neden olduğu bir diğer olay da kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Evde açık bırakılan kapı, şiddetli rüzgarla hızla savrularak evdeki kadına çarptı. Yaralanan kadın, evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi
İlçe genelinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle yetkililer; çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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