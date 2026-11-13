Bursa'da lodos şehri birbirine kattı: Vatandaşlar yolda yürüyemedi ağaç devrildi





RÜZGARIN ÇARPTIĞI KAPI HASTANELİK ETTİ





Lodosun neden olduğu bir diğer olay da kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Evde açık bırakılan kapı, şiddetli rüzgarla hızla savrularak evdeki kadına çarptı. Yaralanan kadın, evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi







