Kripto piyasasında deprem: Bitcoin düştükçe düştü 1,3 milyar dolar buhar oldu

13/11/2026, Cuma11:46
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
43

Bildirimler

Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarı13 Kasım 2026 11:45 CumaSON DAKİKA
Kripto piyasası resmen çakıldı: Fed endişesi ve doların yükselişiyle eridi13 Kasım 2026 11:30 CumaSON DAKİKA
Kural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarife13 Kasım 2026 11:15 CumaSON DAKİKA
Eşten habersiz kredi çekmek boşanma sebebi olabilir 13 Kasım 2026 11:00 CumaSON DAKİKA
Altın fiyatlarında gözler kritik saate çevrildi 📌İşte piyasalarda son durum13 Kasım 2026 10:45 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarıKural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarifeAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına sert tepkiMilli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladıAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsun

Kripto piyasasında deprem: Bitcoin düştükçe düştü 1,3 milyar dolar buhar oldu

10:35, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:46, 13/11/2026, Cuma
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bitcoin'de düşüş sürüyor

ABD enflasyon verisi sonrası Fed'in yeniden faiz artıracağı beklentisi ve doların güçlenmesi kripto piyasalarını vurdu. 19 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin 69 bin dolara gerilerken, son 24 saatte 1,3 milyar doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi.

Kripto para
piyasalarında cuma sabahı başlayan satış baskısı derinleşti. Bitcoin 70 bin dolar barajının altına inerek 69 bin doları gördü ve 19 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Doların güç kazanması ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, piyasadaki kayıpları hızlandırdı.Bitcoin üç aylık kazancını geri verdi
Kripto para piyasalarındaki satış dalgası, haftanın son işlem gününde etkisini artırdı. Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, erken saatlerde 70 bin dolar desteğini kaybederek 69 bin dolar seviyesine kadar çekildi. Böylece Bitcoin, 19 Ağustos'tan bu yana en düşük fiyatını test etmiş oldu.

ABD dolarının diğer önemli para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi'nin (DXY) Nisan 2025'ten bu yana zirveye çıkması, Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı. Son düşüşle birlikte lider kripto para, önceki üç ayda kaydettiği yükselişin önemli bölümünü geri verirken, içinde bulunulan çeyrekte yüzde 17 değer kaybetti.

Altcoin piyasasında da kayıplar büyüdü

Bitcoin'deki sert geri çekilme, diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum, ağustos ayından bu yana ilk kez 2 bin dolar sınırının altına indi.

XRP 1 dolar seviyesine yaklaşırken Solana'nın fiyatı da 80 doların altına düştü. GT, Stacks ve Monero (XMR) gibi daha küçük piyasa değerine sahip altcoinlerde ise kayıplar yüzde 7'yi geçti.

Fed'in faiz kararı beklentileri değiştirdi

Piyasalardaki satışların arkasındaki önemli etkenlerden biri de ABD dolarındaki yükseliş oldu. Dolar Endeksi 103 puanın üzerine çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Endeksin ekim ayının başından itibaren yaklaşık yüzde 2 değer kazanması, riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler de yatırımcıların risk iştahını zayıflattı. Haftanın başında açıklanan ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) tahminlerin üzerinde gelmesi, aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin daha fazla gündeme gelmesine neden oldu.

24 saatte 1,3 milyar dolarlık pozisyon kapandı

Kripto para piyasalarındaki sert satışlar, kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları da ağır şekilde etkiledi. Borsa verilerine göre son 24 saat içerisinde 1,3 milyar doların üzerinde vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi.

Tasfiye edilen pozisyonların 677 milyon dolarlık kısmını Bitcoin işlemleri oluşturdu. Bitcoin'in 70 bin doların altına indiği süreçte yaklaşık 500 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye edilmesi, piyasadaki kaldıraçlı işlemlerin boyutunu ve düşüşün yatırımcılar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.


Ekonomi
Bakan Bolat COP31'de vurguladı: Ticaret iklim çözümünün merkezinde
Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 96,27 dolara yükseldi
Ekonomi
Akaryakıta bir indirim daha geliyor: Tarih netleşti tabelalar değişiyor

Başlıklar :abdkripto para piyasası çöküşüpozisyon tasfiyesifed
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Kripto piyasasında deprem: Bitcoin düştükçe düştü 1,3 milyar dolar buhar oldu
Bitcoin'de düşüş sürüyor
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet