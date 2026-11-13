Kripto piyasasında deprem: Bitcoin düştükçe düştü 1,3 milyar dolar buhar oldu

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Kripto para piyasalarında cuma sabahı başlayan satış baskısı derinleşti. Bitcoin 70 bin dolar barajının altına inerek 69 bin doları gördü ve 19 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Doların güç kazanması ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, piyasadaki kayıpları hızlandırdı.Bitcoin üç aylık kazancını geri verdi

Kripto para piyasalarındaki satış dalgası, haftanın son işlem gününde etkisini artırdı. Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, erken saatlerde 70 bin dolar desteğini kaybederek 69 bin dolar seviyesine kadar çekildi. Böylece Bitcoin, 19 Ağustos'tan bu yana en düşük fiyatını test etmiş oldu.

ABD dolarının diğer önemli para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi'nin (DXY) Nisan 2025'ten bu yana zirveye çıkması, Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı. Son düşüşle birlikte lider kripto para, önceki üç ayda kaydettiği yükselişin önemli bölümünü geri verirken, içinde bulunulan çeyrekte yüzde 17 değer kaybetti.

Altcoin piyasasında da kayıplar büyüdü

Bitcoin'deki sert geri çekilme, diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum, ağustos ayından bu yana ilk kez 2 bin dolar sınırının altına indi.

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XRP 1 dolar seviyesine yaklaşırken Solana'nın fiyatı da 80 doların altına düştü. GT, Stacks ve Monero (XMR) gibi daha küçük piyasa değerine sahip altcoinlerde ise kayıplar yüzde 7'yi geçti.

Fed'in faiz kararı beklentileri değiştirdi

Piyasalardaki satışların arkasındaki önemli etkenlerden biri de ABD dolarındaki yükseliş oldu. Dolar Endeksi 103 puanın üzerine çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Endeksin ekim ayının başından itibaren yaklaşık yüzde 2 değer kazanması, riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler de yatırımcıların risk iştahını zayıflattı. Haftanın başında açıklanan ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) tahminlerin üzerinde gelmesi, aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin daha fazla gündeme gelmesine neden oldu.

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24 saatte 1,3 milyar dolarlık pozisyon kapandı

Kripto para piyasalarındaki sert satışlar, kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları da ağır şekilde etkiledi. Borsa verilerine göre son 24 saat içerisinde 1,3 milyar doların üzerinde vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi.

Tasfiye edilen pozisyonların 677 milyon dolarlık kısmını Bitcoin işlemleri oluşturdu. Bitcoin'in 70 bin doların altına indiği süreçte yaklaşık 500 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye edilmesi, piyasadaki kaldıraçlı işlemlerin boyutunu ve düşüşün yatırımcılar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

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