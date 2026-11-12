Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 marjında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 marjında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
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