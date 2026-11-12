İklim krizi 216 milyon insanı yerinden edebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31’de Gazze çağrısı: 'Bu zulüm sona ermeli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan insani ve çevresel yıkıma dikkat çekti. Silahlı çatışmaların ağır bedelini yalnızca insanların değil, doğanın da ödediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun en canlı örneği Gazze’dir. Gazze’de sadece bir soykırım değil, aynı zamanda bir çevre kıyımı yaşanmıştır” dedi. Gazze’de asırlık zeytin ağaçlarının kesildiğini, toprağın ve suyun kirletildiğini, şehirlerin enkaz yığınına dönüştürüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye konteyner gönderilmesine izin verilmediğini söyledi. Gazze’deki Filistinlilerin çamur içindeki çadırlarda yaşamaya mahkûm edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu insanlara bir çadır dahi layık görülmüyor mu? Konteyner göndermek istiyoruz. Müsaade edilmiyor” ifadelerini kullandı.