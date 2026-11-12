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ABD Rusya ve Ukrayna liderler zirvesi için görüşmeler sürüyor

09:12, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:13, 12/11/2026, Perşembe
DHA
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Zelenski, müzakerelerde Avrupa'nın da masada yer alması gerektiğini kaydederek, “Amerikan tarafı buna daha olumlu, daha sıcak bakıyor” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönünde liderler düzeyinde üçlü zirvenin düzenlenmesi için görüşmeler devam ediyor” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin'le bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 10-11 Kasım tarihlerinde ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla üçlü müzakerelerin yapıldığını hatırlattı. Zelenski, müzakereler sırasında 1000'e karşı 1000 esir takasının gündeme getirildiğini belirterek, “1200 esirin takası da mümkün olabilir. İkinci konu ise güvenlik garantileri. Ukrayna için çeşitli güvenlik garantisi formatları görüşüldü” ifadesini kullandı.

Abu Dabi'deki müzakerelere katılan ABD'li yetkililerin 12 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Rusya'da bir araya geleceğini söyleyen Zelenski, “Çoğu şey, Amerikan tarafı ile Rus tarafı arasındaki diyaloğun formatına bağlı. Savaşın bitirilmesi yönündeki önemli konuların ele alınması için ABD, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.


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Başlıklar :volodimir zelenskizelenskiukraynarusya-ukrayna savaşırusya
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ABD Rusya ve Ukrayna liderler zirvesi için görüşmeler sürüyor
Zelenski, müzakerelerde Avrupa'nın da masada yer alması gerektiğini kaydederek, “Amerikan tarafı buna daha olumlu, daha sıcak bakıyor” diye konuştu.
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