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13:19, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 13:30, 08/11/2026, Pazar

Bakan Göktaş'tan TikTok'a tepki: 'Çocuklarımı neden pazar olarak kullanıyorsun?'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adem Metan'a verdiği röportajda TikTok'un Türkiye'deki içerik politikalarını ve çocukların dijital güvenliğini değerlendirdi. Çin'deki TikTok'un eğitim odaklı bir platform olduğunu, Türkiye'deki uygulamanın ise çocukları farklı risklerle karşı karşıya bıraktığını savundu. Göktaş, Roblox'un Türkiye'de 9,5 milyon kullanıcısı bulunduğunu belirterek VPN kullanımının kişisel veriler açısından tehlikelerine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalında katıldığı programda çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çin'deki TikTok ile Türkiye'deki TikTok'un farklı içerik anlayışlarına sahip olduğunu belirten Göktaş, platformun çocukların güvenliği konusunda yeterli hassasiyeti göstermediğini dile getirdi.

“Kendi çocuklarını korurken benim çocuklarımı riske atıyorsun”

Çin'deki TikTok'un eğitim platformu olarak kullanıldığını söyleyen Göktaş, Türkiye'deki çocukların sosyal medya ortamındaki risklere karşı korunması gerektiğini vurguladı. Bakan Göktaş, platforma yönelik eleştirisini şu sözlerle dile getirdi “Çin'deki TikTok'la ülkemizdeki TikTok aynı değil. Orada bir eğitim platformu. Peki sen kendi çocuklarını korurken bir eğitim platformu olarak neden benim çocuklarımı bir pazar olarak kullanıyorsun? Neden dünyadaki diğer çocuklarını buralara kurban ediyorsun? Neden benim çocuklarımı risk altında bırakıyorsun?”

Göktaş, çocukların canlı yayınlarda kimlerle iletişim kurduğunun aileler ve yetkililer açısından denetlenebilir olması gerektiğini de ifade etti.

Roblox'un Türkiye'deki kullanıcı sayısını açıkladı

Roblox'un Türkiye'de mahkeme kararıyla erişime kapatıldığını hatırlatan Göktaş, platformun yeniden açılması için yürütülen çabalara ilişkin bir görüşmesini aktardı. Roblox yetkililerine bu konuda neden ısrarcı olduklarını sorduğunu belirten Göktaş, kendisine Türkiye'de 9 milyon 500 bin Roblox kullanıcısı bulunduğunun söylendiğini kaydetti.

“VPN çok tehlikeli bir ortam”

Roblox'a VPN üzerinden erişilebildiği yönündeki değerlendirmelere de değinen Göktaş, VPN kullanımının kişisel veriler açısından risk oluşturabileceğini savundu. Bakan Göktaş, fotoğraflar, kişisel bilgiler ve özel yazışmaların kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği uyarısında bulundu.


Göktaş, çocukların dijital ortamdaki güvenliğinin sağlanması için sosyal medya platformlarının sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Başlıklar :mahinur özdemir göktaştiktokadem metanroblox
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