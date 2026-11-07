Polonya’da yargı krizi sonrası kanlı saldırı: Krakow kent merkezindeki çatışma anı kamerada

Polonya'nın tarihi ve turistik kentlerinden Krakow, şehir merkezinde meydana gelen dehşet verici bir silahlı saldırıyla sarsıldı. Ülkede son dönemde anayasal kurumlar ile yüksek yargı organları arasında tırmanan ve ülke tarihinin en sert siyasi krizlerinden biri olarak değerlendirilen yargı geriliminin gölgesinde yaşanan olay, büyük paniğe yol açtı.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ÇEVREYE ATEŞ AÇILDI

Edinilen bilgilere göre olay, Krakow kent merkezinin en işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Seyir halindeki kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir araç içerisinden çevreye rastgele ateş açıldı. Saldırganların kurşun yağmuruna tuttuğu caddede bulunan vatandaşlar büyük bir korkuyla kaçışırken, ortalık bir anda savaş alanına döndü.

EN AZ 5 ÖLÜ 10'DAN FAZLA YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Saldırıda ilk belirlemelere ve iddialara göre en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Saldırının hemen ardından geniş çaplı bir güvenlik çemberi oluşturan Polonya polisi, kaçan araç ve saldırganların yakalanması için kent genelinde büyük bir operasyon başlattı. Ülkeyi yasa boğan kanlı şiddet olayının, devam eden yargı krizi ve siyasi gerilimle bir bağlantısının olup olmadığı ve saldırının gerçek sebebi emniyet güçleri tarafından çok yönlü olarak araştırılıyor.