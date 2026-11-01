Almanya'da Z kuşağının protestoları büyüdü: 100 bini aşkın kişi 30'dan fazla kentte gösteri düzenledi

Almanya'da Z kuşağının protestolarında olay çıktı

Almanya'da gençlerin öncülüğünde düzenlenen protestolar birçok kentte olaylara sahne oldu. "Gen Z regelt" (Z kuşağı düzenliyor) adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler gerçekleştirildi. Sosyal harcamalardaki kesintilere, artan yaşam maliyetlerine ve hükümetin askerlik düzenlemelerine tepki gösteren gençler, sokaklarda yürüyüş yaptı.

Başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde başlayan eylemin ardından göstericiler Rosenthaler Meydanı'nda toplandı. Prenzlauer Berg semtine doğru yürüyen grup, güzergah boyunca sis bombası yaktı ve maytap patlattı. Prenzlauer Allee tren istasyonu yakınlarında sona eren yürüyüşün ardından göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Hamburg'da barikatlar ateşe verildi, polis TOMA kullandı

Alman basınında yer alan haberlere göre Berlin'in yanı sıra Köln, Hamburg, Frankfurt ve Stuttgart'ta da olaylar çıktı. Hamburg'da göstericiler barikatlar kurarak ateşe verirken Frankfurt'ta polis, eylemi sonlandırmak için göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Frankfurt polisi, X hesabından yaptığı açıklamada göstericilerin polise taş ve havai fişek attığını, en az bir polisin yaralandığını bildirdi. Köln'de ise bazı göstericilerin yüzlerini kapatması ve havai fişek atması üzerine polis eylemi sonlandırdı. Şehir merkezine yürümek isteyen yüzlerce kişiye müdahale edildi.

Nürnberg'de yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösterinin ardından yürüyüşe devam etmek isteyen gruba polis engel oldu. Burada yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, birçok kentteki gösterileri helikopter ve insansız hava araçlarıyla takip etti. Alman Haber Ajansının (DPA), eylemleri düzenleyen inisiyatifin sözcüsüne dayandırdığı habere göre ülke genelindeki protestolara 100 binden fazla kişi katıldı. Gençlik inisiyatifinin bir sonraki protestosunu 20 Kasım 2026'da düzenleyeceği belirtildi.

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Almanya'da 'Z kuşağı' sokağa indi: 30'dan fazla kentte olaylı protestolar