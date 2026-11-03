Yunanistan’da Agneta Fırtınası Dehşeti: Rodos ve Samos'ta onlarca araç sele kapıldı

Yunanistan genelinde etkisini artırarak sürdüren elverişsiz hava koşulları, ülkenin turistik adalarında büyük bir felakete neden oldu. "Agneta" adı verilen şiddetli fırtına ve ardından gelen devasa yağışlar, özellikle Rodos ve Samos adalarında hayatı felç etti.

Agneta fırtınasının tetiklediği şiddetli yağışlar ve ani sel baskınları nedeniyle Rodos adasında sokaklar nehre döndü. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, en az 60 araç su akıntılarının şiddetiyle sürüklenerek birbirine çarptı ve kullanılamaz hale geldi. Onlarca ev ve iş yeri mülkü sular altında kalırken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla mahsur kaldıkları yerlerden kurtulmaya çalıştı.

Felaketin boyutlarının artması üzerine yerel yetkililer ve Yunanistan sivil koruma birimleri harekete geçti. Can kayıplarının önüne geçmek amacıyla çeşitli ilçelerde okullar tatil edilirken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Samos ve Rodos adalarındaki hasar tespit çalışmalarının fırtınanın tamamen dinmesinin ardından netleşeceği bildirildi.