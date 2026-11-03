Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet dilerken Bahçeli başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını paylaştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında Serpil Bahçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhumeye Allah'tan rahmet diledi. Bahçeli başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını paylaştığını ifade eden Erdoğan, mesajını "Rabb'im mekânını cennet, derecatını âli eylesin" sözleriyle tamamladı.
"Acısını yürekten paylaşıyorum"
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım’ın vefatını üzüntüyle öğrendim.
Serpil Bahçeli’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb’im mekânını cennet, derecatını ali eylesin."