Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye taziye mesajı

Sinan Burhan CHP'li isme dikkat çekti: Yakında Yeni Parti’ye geçer

CHP'li İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın 30 Ekim’de yeni metro hattının test sürüşünü Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle birlikte gerçekleştirmesi, gazeteci Sinan Burhan’ın TV100 canlı yayınındaki değerlendirmesine konu oldu. Burhan, Aslan’ın gerçekleştirdiği metro açılışı ve test sürüşü ile meclis üyelerinin istifalarını birlikte değerlendirerek dikkat çeken bir iddiada bulundu. Burhan, “Görünen o ki Ekrem Bey, Özgür Bey ve Nuri Aslan Bey kararını vermiş gözüküyor. Bütün bu eylemler ve hareketler; yani metro açılışı, test sürüşü, meclis üyelerinin istifası… Kurultaya yakın bir süreçte veyahut da kurultayda Nuri Aslan, Yeni Parti’ye geçer” ifadelerini kullandı.