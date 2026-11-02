Bakan Yumaklı: Türkiye gıda arz güvenliğinde kilit bir rol üstlenmektedir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 'Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu 3'üncü Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Bakan Yumaklı’nın yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri yer aldı.

Bakan İbrahim Yumaklı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmede gıda arz güvenliği, tarım ve kırsal kalkınma politikaları, tarım ve gıda ticareti ile IPARD'ın geleceği başta olmak üzere ortak gündemleri ele aldıklarını belirterek, "Sayın Komisere yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Bugünkü toplantımızın zamanlaması, dünyanın içinden geçtiği çok katmanlı krizler dikkate alındığında her zamankinden daha stratejik anlam taşımaktadır. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde ise Gazze’deki soykırım ve Orta Doğu’daki çatışmalar, tedarik koridorlarını zorlamaktadır. Diğer yandan, hızlanan iklim değişikliği, su stresi ve aşırı hava olayları tarımsal üretim sistemleri üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturmaktadır. Böylesine kritik bir konjonktürde, aday ülke ve stratejik ortak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım alanındaki iş birliği, her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu iş birliğinin güçlendirilmesi, artık bir tercihten öte bölgesel istikrarın ve ortak refahın desteklenmesi açısından stratejik bir zorunluluktur. Türkiye, güçlü üretim kapasitesi, coğrafi konumu ve lojistik altyapısıyla Avrupa'nın ve bölgemizin gıda arz güvenliğinde kilit bir rol üstlenmektedir. Bunu, Birleşmiş Milletler iş birliğiyle yürüttüğümüz Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında, 33 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün dünya pazarlarına ulaşmasını sağlayarak bir kez daha gösterdik" ifadelerini kullandı.

'SON 3 YILDA 28 ÜRÜNÜMÜZE AVRUPA BİRLİĞİ TESCİLİ ALDIK'

Bakan Yumaklı, Avrupa Birliği’nin '2028-2034 dönemi Ortak Tarım Politikası'nı şekillendirdiğini, Türkiye’nin ise üretim planlaması, su verimliliği ve iklim uyumu reformlarını kararlılıkla uyguladığı bir dönemde olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir dönemde, dirençli, öngörülebilir ve sürdürülebilir tarım-gıda değer zincirleri inşa etmek ve ticari engelleri aşmak, hem Avrupa kıtasının hem de yakın coğrafyamızın geleceğini güvence altına alacaktır. İkili ticaretimiz her geçen yıl güçlenmektedir. 2025 yılında Avrupa Birliği'ne gerçekleştirdiğimiz tarım ihracatı 8,3 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. 2026 yılının ilk 9 ayında ikili tarım ticareti hacmimiz ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 artış göstererek yaklaşık 11,4 milyar dolara yükselmiştir. Bugünkü görüşmemizde, bu olumlu seyrin sürdürülmesi ve ticari ilişkilerimizin daha ileriye taşınmasını ele aldık. Bu kapsamda, karşılıklı pazara erişim imkanlarının iyileştirilmesi ile tarım ve işlenmiş tarım ürünlerindeki tercihli ticaret rejiminin geliştirilmesini değerlendirdik. Ayrıca coğrafi işaretlerin karşılıklı korunması konusundaki iş birliğimizi ilerletme yönündeki arzumuzu dile getirdik. Anadolu coğrafyasının zengin mirasını ekonomik değere dönüştürmek için yürüttüğümüz çalışmalarla, son 3 yılda 28 ürünümüze Avrupa Birliği tescili aldık. Böylece tescilli ürün sayımızı 46’ya yükselttik. Askıda olan ve artık kesin tescilini beklediğimiz 8 ürünümüz daha var. İnşallah bu sayı, Avrupa Birliği ile yakın ve güçlü iş birliğimizin neticesinde önümüzdeki dönemde daha da artacaktır" diye konuştu.

'107 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZA İSTİHDAM OLANAĞI SUNULMUŞTUR'

Bakan Yumaklı, Türkiye-AB ortaklığının kırsal alandaki en somut ve başarılı meyvesinin IPARD programları olduğunu işaret ederek, "Bu programlarda bugüne kadar yaklaşık 27 bin proje desteklenmiş, 3,4 milyar avroluk yatırım ekonomimize kazandırılmış ve 107 binden fazla vatandaşımıza istihdam olanağı sunulmuştur. IPARD-3 ile bu uygulamayı 81 ilimizin tamamına yaymış bulunuyoruz. Bu başarılı iş birliğinin 2028-2034 döneminde de kesintisiz devam etmesi ve ülkemize tahsis edilen mali kaynakların artırılmasını istiyoruz. Böylece genç çiftçilerimizin, kadın girişimcilerimizin ve kırsal işletmelerimizin geleceğe dönük yatırımlarını daha güçlü şekilde destekleyebileceğiz. 2005’ten bu yana Türkiye, AB üyelik hedefi doğrultusunda birçok alanda kapsamlı bir dönüşüm süreci yürütmektedir. Ortak çıkarlarımızın somut kazanımlara dönüştürülmesi, üyelik perspektifinin güçlendirilmesini ve ileriye taşınmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yayımlanacak 2026 Türkiye Raporu’nun, ülkemizin yapıcı çabalarını ve kaydettiği ilerlemeleri objektif bir yaklaşımla yansıtmasını bekliyoruz. Bu kapsamda, tarım alanındaki çalışmalarımızın ve iş birliğimizi geliştirme irademizin hakkaniyetli biçimde değerlendirileceğine inanıyoruz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu'nun; düzenli, yapıcı ve sonuç odaklı bir anlayışla devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.

AB Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen ise "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı agresyonu ve yine Orta Doğu'daki gelişmeler, küresel gıda tedariği zincirlerinin ne kadar hassas olabileceğini, kırılgan olabileceğini gösteriyor. Jeopolitik istikrar bağlamında da ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor. Bu anlamda Avrupa Birliği olarak Türkiye'nin önemli rolünü, Karadeniz'deki önemli rolünü de takdir ediyoruz ve gıda güvenliğinin desteklenmesi konusundaki gayretlerinin devam etmesini teşvik ediyoruz. Tahılın Karadeniz aracılığıyla güvenli geçişinin sağlanması konusundaki desteğini sürdürmesini teşvik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomi

Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: Hayvancılık desteğinde rekor artış yolda

Gündem

Birlik ve beraberlik buluşması

Gündem

Atık gıdalar barınaklar için mamaya dönüşecek