Atık gıdalar barınaklar için mamaya dönüşecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önceki gün bir araya gelerek başıboş hayvanlara yönelik çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda, yapımı süren yeni barınakların son durumu değerlendirildi. 97 yeni bakımevi yapılırken, 114 doğal yaşam alanının da tamamlanmasıyla toplam 211 yeni tesis ve alan hizmete girmiş olacak. Böylece mevcut 586 bakımevi ve doğal yaşam alanına yenilerinin eklenmesiyle toplam sayı 797’ye ulaşacak.

GIDA İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni uygulamalar yürütülüyor. Kamu kurumlarından toplanan atık gıdalar, makinelerde hayvan mamasına dönüştürülüyor. Türkiye’nin 74 ilinde mama üretim makineleri bulunuyor. Makinelerin günlük kapasitesi 65 ton ancak mevcut üretimle günlük 31 ton mama üretimi yeterli oluyor. Bu uygulamayla gıda israfının azaltılması ve hayvanların beslenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

EKİPLER SAHA ÇALIŞMASI YAPIYOR

Toplantıda sahada görevlendirilen müfettişlerin, illerde yürüttüğü incelemelerde de değerlendirildi. Bu kapsamda yerel yönetimlerin bakımevi çalışmaları yerinde incelendi. İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri, başıboş hayvanlara yönelik tespit ve önerilerini hazırladı.