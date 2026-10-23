TİKA ile gönül köprüleri çizdik

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, “Kimi ülkeler gittikleri coğrafyaları cetvelle parçalamış, bölmüş, böyle yönetmeye çalışmış. Biz ise atalarımızın, ecdadımızın mirasının bir gereği olarak oraya pergelle gidip gönül köprüleri çizmişiz. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti için TİKA sadece bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda kardeşlik ve insanlık duruşudur” dedi.

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