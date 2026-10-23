TİKA ile gönül köprüleri çizdik
, Cuma04:00, 23/10/2026
Yeni Şafak
Türk devletlerinin bağımsızlıklarının 35. yılı dolayısıyla Ankara’da program düzenlendi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk devletlerinin bağımsızlıklarının 35. yılı dolayısıyla Ankara’da program düzenledi.
Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, “Kimi ülkeler gittikleri coğrafyaları cetvelle parçalamış, bölmüş, böyle yönetmeye çalışmış. Biz ise atalarımızın, ecdadımızın mirasının bir gereği olarak oraya pergelle gidip gönül köprüleri çizmişiz. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti için TİKA sadece bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda kardeşlik ve insanlık duruşudur” dedi.
Gündem
Külliye’de kritik kabul: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömüraliyev'i kabul etti
Gündem
Kanada Başbakan'ı Mark Carney Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Gündem
Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü