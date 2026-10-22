Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anand ile görüştü
16:08, 22/10/2026, Perşembe
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan- Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand
Dışişeri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
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