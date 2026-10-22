Dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi: 200'den fazla diplomat ve uzman bu zirvede buluşuyor

'Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk' temasıyla düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üstlenecek. Konferansa AGİT, İİT ve KİK gibi uluslararası teşkilatların genel sekreterleri, kıdemli temsilcileri ile çok sayıda bakan, diplomat ve uzman katılacak.

"DİPLOMASİYE ALAN AÇMAK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ"

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan konuşmasında, karmaşıklaşan küresel ihtilaflar karşısında uluslararası toplumun diplomasiye alan açmasının önemini vurgulayacak. Fidan'ın, konferanstaki görüş alışverişinin tecrübe paylaşımının ötesine geçerek ortak arabuluculuk kapasitesini güçlendirmesi temennisini dile getirmesi bekleniyor.

"BÖLGESEL SAHİPLENME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ"

İstikrarın dışarıdan dayatılamayacağını vurgulaması beklenen Fidan'ın, sürdürülebilir çözümlerin bölgesel dinamikler gözetilerek geliştirilmesi gerektiğini belirteceği aktarıldı. Bu doğrultuda 'bölgesel sahiplenme' ilkesinin Türkiye'nin barış ve diplomasi yaklaşımının temel taşı olduğu kaydedilecek.

7 KRİTİK OTURUMDA KÜRESEL ÇATIŞMALAR MASAYA YATIRILACAK

Konferans kapsamında, 'Değişen Dünyada Arabuluculuk: Diplomasiye Yeniden Alan Açmak', 'Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Arabuluculuğun Geleceğini Şekillendirmek', 'Barışa Yönelik Ortak Taahhüt: Tecrübeler ve Perspektifler', 'Bölgesel Örgütlerden Yansımalar: Çabaların Uyumlulaştırılması', 'Çatışmalarda İnsani Yardım Çabaları', 'Uygulamada Arabuluculuk: Sahadan Sesler', 'Çatışmaların Önlenmesinden Sürdürülebilir Barışa' başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Konferansın programı ve diğer bilgilere 'https://istanbulmediation.org' bağlantısı üzerinden erişilebilecek.

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