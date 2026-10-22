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Dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi: 200'den fazla diplomat ve uzman bu zirvede buluşuyor

Dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi: 200'den fazla diplomat ve uzman bu zirvede buluşuyor

09:59, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:31, 22/10/2026, Perşembe
DHA
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Dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi: 200'den fazla diplomat ve uzman bu zirvede buluşuyor
Konferansın programı ve diğer bilgilere 'https://istanbulmediation.org' bağlantısı üzerinden erişilebilecek.

Dünyada tırmanan gerilimler ve çatışmaların ortasında Türkiye, küresel barış diplomasisine öncülük etmeyi sürdürüyor. 9'uncu İstanbul Arabuluculuk Konferansı, 23-24 Ekim tarihlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde kapılarını açıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in mesajlarıyla başlayacak dev organizasyon, küresel diplomasi dünyasından 200'e yakın üst düzey ismi İstanbul'da buluşturacak.

'Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk' temasıyla düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üstlenecek. Konferansa AGİT, İİT ve KİK gibi uluslararası teşkilatların genel sekreterleri, kıdemli temsilcileri ile çok sayıda bakan, diplomat ve uzman katılacak.

"DİPLOMASİYE ALAN AÇMAK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ"

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan konuşmasında, karmaşıklaşan küresel ihtilaflar karşısında uluslararası toplumun diplomasiye alan açmasının önemini vurgulayacak. Fidan'ın, konferanstaki görüş alışverişinin tecrübe paylaşımının ötesine geçerek ortak arabuluculuk kapasitesini güçlendirmesi temennisini dile getirmesi bekleniyor.


"BÖLGESEL SAHİPLENME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ"

İstikrarın dışarıdan dayatılamayacağını vurgulaması beklenen Fidan'ın, sürdürülebilir çözümlerin bölgesel dinamikler gözetilerek geliştirilmesi gerektiğini belirteceği aktarıldı. Bu doğrultuda 'bölgesel sahiplenme' ilkesinin Türkiye'nin barış ve diplomasi yaklaşımının temel taşı olduğu kaydedilecek.


7 KRİTİK OTURUMDA KÜRESEL ÇATIŞMALAR MASAYA YATIRILACAK


Konferans kapsamında, 'Değişen Dünyada Arabuluculuk: Diplomasiye Yeniden Alan Açmak', 'Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Arabuluculuğun Geleceğini Şekillendirmek', 'Barışa Yönelik Ortak Taahhüt: Tecrübeler ve Perspektifler', 'Bölgesel Örgütlerden Yansımalar: Çabaların Uyumlulaştırılması', 'Çatışmalarda İnsani Yardım Çabaları', 'Uygulamada Arabuluculuk: Sahadan Sesler', 'Çatışmaların Önlenmesinden Sürdürülebilir Barışa' başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Konferansın programı ve diğer bilgilere 'https://istanbulmediation.org' bağlantısı üzerinden erişilebilecek.



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Başlıklar :i̇stanbul arabuluculuk konferansıhakan fidanrecep tayyip erdoğanantónio guterresi̇stanbul
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