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Belçika ile güvenlikte iş birliği: Sınır aşan suçlara hızlı takip

Belçika ile güvenlikte iş birliği: Sınır aşan suçlara hızlı takip

Oğuzhan Ürüşan
04:00, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Belçika ile güvenlikte iş birliği: Sınır aşan suçlara hızlı takip
Brüksel.

Türkiye ile Belçika, terör ve organize suç soruşturmalarında iş birliğini güçlendirmeye hazırlanıyor. Brüksel’deki Üçlü Bakanlar Zirvesi kapsamında, Türk polisi ile Belçika Federal polisi arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını amaçlayan 2027-2028 yıllarını kapsayan Ortak Eylem Planı imzalandı. Amaç, polis teşkilatları arasında hızlı bilgi paylaşımı ve adli yardımlaşma taleplerinin daha etkin karşılanması.

Türkiye ile Belçika arasında sınır aşan suçlarla mücadelede yeni bir adım atıldı. İki ülke arasında “Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı” yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen toplantıya katıldı. Belçika tarafından Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Adalet Bakanı Annelies Verlinden, Güvenlik ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt vardı.

BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Toplantıya dair paylaşım yapan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti: “Gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkileri ve güvenlik alanındaki iş birliğimizi ele alıyoruz. Terörle mücadele, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede ortak çalışmaların geliştirilmesini, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını önemsiyoruz. Uluslararası iş birliğimizi güçlendirerek ortak güvenlik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini korumayı sürdüreceğiz.”

ORTAK EYLEM PLANI’NA İMZA

Zirve kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasında 2027-2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalandı. Planla terörizm, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelede iş birliği güçlendirilecek. İki ülkenin güvenlik birimleri arasında karşılıklı uzman toplantıları ve eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasıyla sınır aşan suçlarla mücadelenin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

TALEPLER İÇİN HIZLI SONUÇ

Üçlü bakanlar toplantısında, iki ülkenin polis ve adli makamları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gündeme geldi. Özellikle terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç soruşturmalarında karşılıklı taleplerin daha hızlı sonuçlandırılmasını sağlayacak yöntemler değerlendirildi. Bir ülkede başlatılan soruşturmanın diğer ülkedeki bağlantılarının gecikmeden ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

DELİL TALEBİNE YAKIN TAKİP

Edinilen bilgilere göre görüşmelerde güvenlik birimlerinin doğrudan temasını güçlendirecek yöntemler ele alındı. Bu kapsamda şüphelilerin kimlik bilgileri, bağlantılı oldukları kişiler, kullandıkları iletişim araçları ve uluslararası hareketlerine ilişkin mevcut bilgi paylaşımı daha etkin kullanılacak. İki ülkeyi ilgilendiren soruşturmalarda polislerin karşılıklı bilgi taleplerini gecikmeden iletmesi önem taşıyor. Europol bünyesindeki irtibat görevlileri ve güvenli iletişim kanalları da bu süreçte kullanılabilecek mevcut araçlar arasında. Adli iş birliğinde ise savcılıkların karşılıklı taleplerinin hızlandırılması öne çıkıyor. Soruşturmaların ülkeler arasındaki yazışmalar nedeniyle uzamasının önüne geçilecek.

DOĞRUDAN İLETİŞİM

İki ülke arasında 2013 yılında imzalanan adli iş birliği açıklaması, yeni görüşmeler için önemli bir dayanak oluşturuyor. Söz konusu açıklamada adli yardımlaşmanın etkinliğini artırmak amacıyla merkezi makamlar arasında doğrudan iletişim kanalları kurulması kararlaştırılmıştı. Brüksel’deki toplantıda bu mekanizmanın daha etkin işletilmesi ve teknik temasların artırılması gündemde. Özellikle adli taleplerin hangi aşamada bulunduğunun takip edilmesi ve usule ilişkin sorunların kısa sürede giderilmesi üzerinde duruldu.

BAĞLANTILAR ARAŞTIRILACAK

Uluslararası suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda elde edilen bilgilerin birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor. Türkiye ile Belçika’nın ortak uyuşturucu operasyonlarında görev alması, iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin ilk adımıydı. Yeni dönemde, farklı ülkelerdeki bağlantıların belirlenmesi, suç gelirlerinin izlenmesi ve gerektiğinde eş zamanlı soruşturma işlemlerinin yürütülmesi gibi konular ele alındı. Polisler arasında hızlı bilgi paylaşımı hedeflenirken, mahkemelerde kullanılacak delillerin adli yardımlaşma usullerine uygun biçimde hızlıca temin edilmesi sağlanacak.


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Başlıklar :Belçikadiplomasisuçla mücadelesuç
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