İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Brüksel'de Türk toplumu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi

Fransa'da sokaklar alev alev: Hükümetin vaatleri liselileri durduramadı 6 bin 800'ü aşkın gözaltı

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi, bütçe kısıtlamalarının geri çekilmesi ve personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle yaklaşık bir aydır sokaklara dökülen liselilerin eylemleri durdurulamıyor. Hükümetin yetersiz bulunan sektörel taahhütlerine rağmen başkent Paris başta olmak üzere ülke geneline yayılan gösterilerde sokaklar barikatlarla kapatıldı, otomobiller ve çöp konteynerleri ateşe verildi. Polisin biber gazı ve tazyikli suyla sert müdahalede bulunduğu olaylarda, 17 Eylül'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 877'ye yükselirken, bini aşkın kişi yaralandı.