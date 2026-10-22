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Avrupa bu kez çetelerin sığınağı

Avrupa bu kez çetelerin sığınağı

04:00, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Avrupa bu kez çetelerin sığınağı
Beratcan Gökdemir, Barış Boyun, İsmail Atız.

Yıllarca PKK, DHKP-C ve FETÖ’ye hamilik yapan Avrupa ülkeleri şimdi de yeni nesil çetelerin sığınağı oldu. Barış Boyun, tutuklu olduğu İtalya’dan çetesini yönetiyor. Daltonlar'ın elebaşı Beratcan Gökdemir Rusya’da. Casperlar'ın lideri İsmail Atız, Almanya, Hollanda ve İtalya üçgeninde yer değiştiriyor. “Çekdar” ile Şirinler’in elebaşları Hollanda’da.

Yıllardır PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerine sığınak olan Avrupa, şimdi de Türkiye'nin operasyonlarla mücadele ettiği yeni nesil suç örgütlerinin faaliyet alanına dönüştü. Barış Boyun, Daltonlar, Casperlar, Çekdarlar, Şirinler, Bayğaralar, Çingeneler, Redkitler ve Yaramışlar gibi çetelerin bazı yöneticileri Avrupa'da tutuklanırken bazıları faaliyetlerini hâlâ yurt dışından sürdürüyor.

İTALYA’DAN HOLLANDA'YA

2020'de Türkiye'den Gürcistan'a kaçan Barış Boyun, Mayıs 2024'te İtalya'da tutuklandı. Örgütün çok sayıda üyesi hâlâ Avrupa'da. Belçika, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Yunanistan, Polonya, İspanya ve İtalya'da faaliyet gösteren Daltonlar'ın lideri Beratcan Gökdemir ise Rusya'da yakalandı. Çetenin Avrupa sorumluları Furkan Yavuz ve Caner Koçer, Belçika'da rakip Casperlar çetesinin saldırılarında öldürüldü. “Mami Xalo” lakaplı Muhammet Ali A. Fransa'da aranıyor. Polonya'daki Starlink uydularına yönelik saldırıyla anılan çete, Alman istihbaratının da takibinde.Casperlar'ın lideri “Hamuş” lakaplı İsmail Atız, Temmuz 2025'te Almanya'da yakalandı ancak “adil yargılanmayacağı” gerekçesiyle serbest bırakıldı, aynı yıl eylülde İtalya'da tutuklandı. Türkiye'nin iadesini istediği Atız hâlâ Avrupa'da. DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Çekdarlar'ın lideri Ömer Baran Kandemir'in Hollanda'da, 96 yıl hapis cezası bulunan “Konkür” lakaplı Mesut Aktürk'ün ise başka bir Avrupa ülkesinde olduğu belirtiliyor. Şirinler'in “Max” lakaplı lideri Mehmet Sabri Şirin de 2022'de Hollanda'da tutuklandı.

YUNANİSTAN VE İSPANYA HATTI

Bayğaralar'ın lideri Ramazan Bayğara, 31 Temmuz 2026'da Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Çingeneler'in lideri Ümit Yalçın, 22 Eylül'de İspanya'nın Malaga kentinde silahlı saldırıya uğradı; tedavisi bu ülkede sürüyor. Belçika merkezli Yaramışlar'ın yöneticileri Bayram ve Mecit Yaramış da uyuşturucu ağıyla ilişkilendiriliyor. Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan Redkitler'in lideri Ferhat Delen ise Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

İLK ADIM BELÇİKA'DAN

Çeteler arası çatışmaların ve uyuşturucu ticaretinin gündeme geldiği Belçika, Türkiye ile iş birliğine yöneldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'nda organize suç örgütlerine karşı Ortak Eylem Planı imzalandı.


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Başlıklar :FETÖÇeteOperasyon
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