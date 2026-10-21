Vurması için 6 saat zorladı

Geçen yıl Daltonların silahlı saldırıya yolladığı genç, o dönem 17 yaşındaydı. Telefonda yazıştığı örgüt yöneticisine “yapamayacağını” söylemesine rağmen, 6 saate yakın kurşun sıkmaya zorlandı. 30 Mayıs 2025’te Marmaray’da çocuklarının yanında yumruklanan bir babanın ardından yaşanan olayda, sosyal medyada “mavi gömlekli genç” olarak gündeme gelen İbrahim Aktan hedef gösterildi. Daltonlar yöneticisi Mustafa Aktürk’ün tehdit içerikli paylaşımından sonra 16 Haziran 2025’te Aktan sanılarak Cihan Dikmen kurşunlandı. Saldırıyı gerçekleştirdiğinde 17 yaşında olan Yusuf Bekir Doğan, ertesi gün yeniden saldırıya gönderildi. Söz konusu saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı.

GİT SIK KARDEŞİM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı İddianameye giren yazışmalara göre Doğan, “Ben yapamayacağım galiba” diyerek saldırıyı gerçekleştiremeyeceğini belirtirken “Doğan Can/Resul” kod adlı kişi, saat 13.10’dan 18.55’e kadar genci ateş açmaya zorladı. Resul “Yırt onu iki gözüm. Vur hadi” diyor. Doğan “Mahalle çok kalabalık” deyince, Resul “Lan vur. Oğlum kimse yaklaşmaz sana. Hadi durma. Hızlı koşuyorsun, yap, kay direk. Hadi yap da eve dön. Dünden beri bekliyoruz. Git sık kardeşim” karşılığını veriyor.

YAPAMIYORUM, BEN KONUŞSAM ABİYLE

İşte o yazışmadan dikkat çeken bölümler:

Yusuf Bekir Doğan: Vallahi yapamayacağım. Yok baba vallahi olacak gibi değil. Başkası yapsa bunu.

Resul: Hadi bakalım göster kendini. Sen yapacaksın kardeşim, sen. Korkunun ecele faydası yok.

Y.B.D. : İlkte cesaret ettim ama vallahi yapamam ben. Siz her türlü bulursunuz birini.

Resul: Cesaret et. Şimdi tam bitir. Sakin ol, bir şey olmayacak. Sakin kal.

Y.B.D.: Arasam ben konuşsam abiyle, desem ‘Abi ben yapamıyorum.’ Sizin aranız iyidir, halledersin. Vallahi olacak gibi değil bu.

Resul: Yap Yusuf! Git tur at gel. Adama bunu desem, ‘Vurmadan dönmesin’ diyecek. Zor bir şey değil. Vurmadan gelme iki gözüm.

Y.B.D.: Dayı gel bu davadan vazgeçek. Yapamıyorum.

Resul : Dün yaptın, bugün nasıl yapamıyorsun? Vurmadan dönme kardeşim.

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