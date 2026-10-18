Daltonları Ruslar kullandı iddiası

Polonya’da, Ukrayna’ya da internet hizmeti sağlayan ABD merkezli SpaceX’in Starlink ağına ait yer istasyonunda 23 Eylül’de çıkan yangına ilişkin soruşturmadan Daltonlar çetesi çıktı. Alman Der Spiegel dergisinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kundaklama saldırısına karıştıkları öne sürülen iki Türk vatandaşının Daltonlar’la bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Saldırının Rus istihbaratının talimatıyla gerçekleştirilmiş olabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

İKİ TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINDA

Polonya’nın Mazovya bölgesinde 23 Eylül’de Starlink ağına ait yer istasyonunda çıkan yangın, kasıtlı sabotaj şüphesiyle soruşturuluyor. Polonya hükümeti olaydan Rusya’yı sorumlu tutmuştu. Polonya’nın adli yardım talebi üzerine Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Nürtingen’de iki Türk vatandaşı gözaltına alındı. Der Spiegel, şüphelilerin 38 yaşındaki Ümit E. ve 34 yaşındaki Müslüm T. olduğunu bildirdi.

DNA İZLERİ VAR

İki kişinin Polonya’ya iade edilip edilmeyeceğine Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesi karar verecek. Pazartesi günü tutuklanan iki Türk şüpheliden birinin Almanya'da ikamet statüsüne sahip olduğu belirtildi. Polonyalı yetkililer şüphelilerin hareketlerini belgelediği, delil niteliğinde parmak iz ve DNA örnekleri bulunduğu ifade edildi.

SALDIRI TALİMATI RUSYA’DAN MI?

Der Spiegel’in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, şüphelilerin Daltonlar suç örgütüne mensup veya örgüt tarafından görevlendirilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Saldırı talimatının Rus istihbarat servislerinden gelmiş olabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

DALTONLAR LİDERİ RUSYA’DA MI?

Haberde, Daltonlar’ın lideri olduğu öne sürülen Beratcan Gökdemir’in 2024’te Rusya’da gözaltına alındığı ve Türkiye’nin iadesini talep ettiği hatırlatıldı. Alman güvenlik kaynaklarının, Rusya’nın Gökdemir’i Türkiye’ye iade etmek yerine koruması altına almış olabileceğini düşündüğü aktarıldı. Kremlin’in bu tutum karşılığında örgütten bir beklentisi olabileceği öne sürülürken Gökdemir’in halen Rusya’da olup olmadığı bilinmiyor.

Gizli servislerle irtibatlılar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada yeni nesil suç örgütleriyle ilgili çarpıcı bilgiler vermişti. Çiftçi, “Önceki örgütlerin belirli merkezleri vardı. Bunların yok. Mekânları sanal ortam. Yurt dışında ya da yurt dışına kaçan yöneticileri var. Bazı ülkeler bu kişilere istihbarat örgütleri vasıtasıyla imkân sağlıyor ve kirli işlerini yaptırıyor. Onları maşa gibi kullanıyorlar.”

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