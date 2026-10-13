Hatay’da kaçak diş laboratuvarına baskın: Akılalmaz manzara kamerada
Hatay’da halk sağlığını hiçe sayarak merdiven altı şartlarda yasa dışı diş malzemesi üretenlere karşı yürütülen çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza atıldı. Polis ekiplerince kaçak olarak diş protezi, implant ve porselen diş imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen baskında, piyasa değeri oldukça yüksek olan ve diş yapımında kullanılan çok sayıda profesyonel laboratuvar cihazı ile tıbbi malzeme ele geçirildi. Halk sağlığını tehlikeye atan kaçak imalathaneye yönelik yürütülen yasal süreç kapsamında, içeride imalat yaptığı belirlenen 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve mevzuata aykırı sağlık faaliyeti yürüten şahısların deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü istihbari çalışmalar neticesinde, Reyhanlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir adreste kayıt dışı diş protezi, implant ve porselen diş üretildiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda adrese şafak operasyonu düzenleyen emniyet güçleri, hijyen şartlarından uzak, ruhsatsız ve hiçbir medikal denetime tabi tutulmayan kaçak bir diş laboratuvarıyla karşılaştı.
Halk sağlığını doğrudan tehdit eden kaçak imalathanede yapılan detaylı aramalarda, yasal olarak sadece lisanslı diş laboratuvarlarında bulunması gereken ve piyasa değeri yüz binlerce lirayı bulan şu tıbbi cihaz ve malzemelere el konuldu:
- 1 adet son teknoloji 3D diş yazıcısı ve yazıcı reçinesi,
- 1 adet yüksek dereceli kül ocak ile 1 adet vibrasyon cihazı,
- 1 adet alçı kesme motoru ve 1 adet çift el kumlama makinesi,
- 1 adet artikülatör (çene hareketlerini taklit eden medikal alet),
- 2 adet mufla ve 45 adet profesyonel diş ölçü kaşığı,
- 90 adet protez düzeltme frezi ile imalatta kullanılan 3 kilogram dental alçı.