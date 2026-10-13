Hatay’da kaçak diş laboratuvarına baskın: Akılalmaz manzara kamerada

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve mevzuata aykırı sağlık faaliyeti yürüten şahısların deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü istihbari çalışmalar neticesinde, Reyhanlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir adreste kayıt dışı diş protezi, implant ve porselen diş üretildiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda adrese şafak operasyonu düzenleyen emniyet güçleri, hijyen şartlarından uzak, ruhsatsız ve hiçbir medikal denetime tabi tutulmayan kaçak bir diş laboratuvarıyla karşılaştı.

Halk sağlığını doğrudan tehdit eden kaçak imalathanede yapılan detaylı aramalarda, yasal olarak sadece lisanslı diş laboratuvarlarında bulunması gereken ve piyasa değeri yüz binlerce lirayı bulan şu tıbbi cihaz ve malzemelere el konuldu: