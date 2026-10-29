Mantar arama serüveni kabusa dönüştü: Ormanda mahsur kalan yaşlı çift AFAD ekiplerince kurtarıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı kırsal Kurtul Mahallesi'nde ormanlık alana giden yaşlı bir çift, yağışın da etkisiyle bozulan arazi şartları nedeniyle mahsur kalarak korku dolu saatler yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, 83 yaşındaki Ahmet Güner ile 79 yaşındaki eşi Hediye Güner, mantar toplamak amacıyla traktörleriyle kırsal Kurtul Mahallesi'ndeki ormanlık araziye gitti. Araçlarını uygun bir noktada bırakarak yürüyerek ilerleyen yaşlı çift, bir süre sonra bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle bozulan ve çamura bulanan yollarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla geri dönemeyen çiftin durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla ekipler sevk edildi.

AFAD VE JANDARMA ZAMANLA YARIŞTI

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri, ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı. Zorlu arazi şartlarına rağmen yaşlı çifte ulaşmayı başaran ekipler, bozulan yol nedeniyle belediye ekiplerinden destek istedi. Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yolu açmasının ardından Ahmet ve Hediye Güner çifti güvenli bölgeye taşındı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ekiplerin özverili çalışması sonucu ormandan sağ salim çıkarılan yaşlı çiftin ilk incelemelerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Güner çifti, tedbir ve genel sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.