Kanada Başbakan'ı Mark Carney Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
15:20, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:28, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Kanada Başbakan'ı Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve anlaşmaların imza törenine başkanlık edecek.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladı.
Liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve anlaşmaların imza törenine başkanlık edecek.
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Başlıklar :CarneyRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı