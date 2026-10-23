Güvenlik kuşağı

Dücane Cündioğlu’nun algısı metnin hakikatine çarptı: İbrahim Paşalı'nın yazısı bağlamından nasıl koparıldı?

Son dönemde kulvar değiştirerek seküler mahallenin popüler isimlerinden biri haline gelen Dücane Cündioğlu, dün akşamki canlı yayınında, isim vermeden Halk TV'ye kayyum olarak görevlendirilen İbrahim Paşalı'yı hedef aldı. Paşalı'nın geçmişte kendisinin 'kulvar değiştirişini' eleştirdiği ve 'Ara Sokakların Tarihi' kitabına gönderme yaptığı, 'Cündioğlu'nu Ara Sokaklara Geri Çağırmalı' başlıklı yazısını bağlamından koparan Cündioğlu, "İslamcıların en pespayeleri kayyum oluyor. Mahalleye geri çağıralım Dücane hocayı diyorlar. Mahalleniz yerin dibine batsın. Kayyum sülalesi" ifadelerini kullandı. Metnin hakikatini bilen bazı sosyal medya kullanıcıları, Cündioğlu'nun Paşalı'nın yazısını anlamayıp 'kendisi için bir fırsat uydurduğunu' vurguladı.