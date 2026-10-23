Güvenlik kuşağı
Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ekim 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Faizde 9 ay sonra 1 puanlık indirim
Merkez Bankası, politika faizini 9 ay sonra 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Enflasyondaki ana eğilimde gerilemenin sürdüğüne işaret eden Para Politikası Kurulu, yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun korunacağını bildirdi.
Akdeniz'den Endonezya'ya güvenlik kuşağı
Mekke Anlaşması, Libya ile deniz yetki alanları anlaşması ve Bedir Mutabakatı…Doğu Akdeniz’den Körfez’e, Güney Asya’dan Hint Okyanusu’na uzanan üç kritik hamle, Türkiye’nin bölgesel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü güçlendiriyor.
Fırtına seriye taktı
UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında İskoç ekibi Hearts’ı konuk eden Trabzonspor, Salah ve Dju’nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bordomavililer, organizasyonda çıktığı 2. maçta 2. galibiyetini alarak zirveye çıktı.