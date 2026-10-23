Fon yasası Meclis'te kabul edildi

Kanunla 390 binden fazla yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Kanunla; yatırımcılar için ara ve nihai ödeme olmak üzere iki aşamalı sistem öngörülüyor. Ara ödeme, yatırımcının net yatırım tutarı ve kesinleşmiş haklarıyla sınırlı olacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlara bu tutar kadar, 1 milyon lira ve üzerindekilere ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Gerçeğe aykırı fiyatlarla kazanç sağlayan kişilerin fazla getirilerini isteğe bağlı olarak iade edebilmesine de imkân tanınıyor. Hak sahiplerinin ve alacak tutarlarının MKK, Takasbank ve kurumların kayıtları üzerinden belirlenmesi sağlanacak. Piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve dolandırıcılıkla elde edilen kazançların geri alınmasında ise TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının ortalaması esas alınacak. Hesaplamada ayrıntıları SPK belirleyecek. AK Parti'nin verdiği önergeyle tasfiyelerin kapsamı da genişletildi. 17 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS üzerinden iade talimatı verdiği halde takas işlemi sonuçlanmadığı için parasını alamayan yatırımcıların alacakları tasfiye kapsamında değerlendirilebilecek.

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