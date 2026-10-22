Mekke Anlaşması Salı günü Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek
16:47, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:15, 22/10/2026, Perşembe
IHA
Mekke Anlaşması komisyona geliyor
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Anlaşması'nın gelecek hafta salı günü Meclis Dışişleri Komisyonu’nda görüşüleceğini bildirdi.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması için Türkiye'de onay süreci başladı.
TBMM Başkanlığına sunulan anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla Dışişleri Komisyonu'na sevk edildi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, gelecek hafta salı günü Dışişleri Komisyonu'nu toplamayı planladıklarını ve anlaşmayı tüm boyutlarıyla komisyonda değerlendireceklerini açıkladı.
Teklif, komisyonda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulunun gündemine alınacak.
Gündem
Bakan Fidan R4+E3 formatındaki Dışişleri Bakanları Toplantılarına ev sahipliği yapacak
Gündem
Mekke’den sonra Bedir İttifakı
Gündem
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onay süreci başladı