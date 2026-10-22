Mekke Anlaşması Salı günü Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''stratejik ortaklık'' vurgusu: Yeni bir dönemi başlatıyoruz

Kanada Başbakanı Mark Carney ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atacağımız adımlarla 3 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyar dolara akabinde 10 milyar dolara çıkarmayı temenni ediyoruz. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmamız, kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır. Kanada ve Türkiye arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz. "ifadelerini kullandı.