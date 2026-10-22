Mekke’den sonra Bedir İttifakı

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayii alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla “Bedir” Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşma, askerî üretimden Ar-Ge’ye, teknik eğitimden savunma sanayii kapasitesinin geliştirilmesine kadar birçok alanda iş birliğini öngörüyor. Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen imza töreninde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Yusuf Jauhari ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf mutabakatı imzaladı.

KAPASİTELER BİRLEŞECEK

Mutabakat kapsamında dört ülke arasında askerî üretim alanında iş birliğinin teşvik edilmesi, askerî kabiliyetlerin güçlendirilmesi, teknik askerî eğitim ile araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Anlaşmayla ayrıca modern savunma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik ortak çözümler ve sanayi iş birliklerinin oluşturulması amaçlanıyor. Mutabakatla imzacı ülkelerin savunma sanayii alanındaki mevcut kabiliyetleri bir araya getirilecek ve bu alanda entegrasyonun artırılmasına katkı sağlanacak. Ülkelerin askerî üretim kapasitelerinden karşılıklı yararlanılmasıyla savunma sanayii altyapısının geliştirilmesi ve dost ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapılması öngörülüyor. Dört ülkenin birbirini tamamlayan imkân ve kabiliyetlerini bir araya getirmesi hedeflenen anlaşmanın askerî açıdan olduğu kadar ekonomik olarak da önem taşıdığı belirtildi.

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