Bakan Güler Katar Savunma Bakanı Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatana sahip çıkmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Muhalefete yüklenen Erdoğan "Şimdi utanmadan 'savaştayız' diyorsunuz. Hayırdır kiminle savaştasınız? Onlara diyorum ki; Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin." dedi. Fon soruşturmasına ilişkin de konuşan Erdoğan "Aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Meselenin üzerine tavizsiz gidiyoruz. Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız. Biz konunun kendi tabanımız tarafından yakından takip edildiğini biliyoruz. Ne mutlu bize ki soran, soruşturan bir tabanımız var." ifadelerini kullandı.