Bakan Güler Katar Savunma Bakanı Al Sani ile görüştü
12:02, 21/10/2026, Çarşamba
DHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler- Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Sani
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi. Bakan Güler, Katar Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Katar Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşılandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımd
a, “Katar’da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşılandı. Törenin ardından her iki Bakan bir görüşme gerçekleştirdi”ifadelerine yer verildi.
Gündem
Türkiye’den 3 ülkeyle savunma sanayisinde kritik adım
Dünya
Amerikalı NATO komutanı: 'Bu gece savaşmaya hazırız'
Ekonomi
Türkiye'nin savunma gücü Suudi Arabistan'da: Mekke anlaşması sahada karşılık buldu
Başlıklar :yaşar gülermilli savunma bakanlığıkatar