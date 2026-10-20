Türkiye’den 3 ülkeyle savunma sanayisinde kritik adım
10:04, 20/10/2026, Salı
AA
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma sanayisi alanında ortak adım atmaya hazırlanıyor
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayisi alanında işbirliğinin önünü açacak mutabakat için hazırlıklar tamamlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, imzaların atılması beklenen görüşmeler için bugün Katar’a gidecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında imzalanacak işbirliği mutabakatı için Katar'a gidecek.
Bakan Güler bugün öğleden sonra Katar'a hareket edecek.
Yaşar Güler
Yarın imzalanacak
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayi alanında işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat metninin yarın imzalanması bekleniyor.
Özgün
Hastanelerine personel alımı başladı: KPSS şartı aranmadan şehir hastanelerinde çalışma fırsatı! İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara kimler, nasıl başvuru yapabilir?
Dünya
Rusya’dan Ukrayna’nın lojistik damarlarına İHA saldırısı
Hayat
Sağanak yerini güneşe bıraktı: Hava 30 dereceye ısınıyor yağmur için tarih verildi
Gündem
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Başlıklar :MSBYaşar Gülerkatartürkiyepakistan