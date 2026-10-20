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Sağanak yerini güneşe bıraktı: Hava 30 dereceye ısınıyor yağmur için tarih verildi

Sağanak yerini güneşe bıraktı: Hava 30 dereceye ısınıyor yağmur için tarih verildi

09:57, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:10, 20/10/2026, Salı
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Sağanak yerini güneşe bıraktı: Hava 30 dereceye ısınıyor yağmur için tarih verildi

Şiddetli yağışların ardından Türkiye genelinde güneşli ve ılık hava etkisini artırıyor. Termometrelerin 30 dereceye yaklaşması beklenirken İstanbul için yeni yağışlı sistemin geliş tarihi de netleşti.

Geçen hafta sellere neden olan şiddetli yağışlar, yerini ılık bir havaya bıraktı. Bugün yurt genelinde Batı Karadeniz'de Düzce ve Bartın ile Doğu Karadeniz sahilleri haricinde açık ve parçalı bulutlu bir gün yaşanacak.

 

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derece olacak. Ankara'da 18, İzmir'de 24, Antalya'da ise 26 derecelik hava sıcaklığı bekleniyor. Ege'nin iç kısımları ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde sis ve pus hadisesi görülecek.


Adana'da hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak. Güneydoğu Anadolu'daki hava sıcaklıklarının ise 25-26 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Doğu bölgelerde de ılık bir gün yaşanacak.

Geçen hafta sellere neden olan şiddetli yağışlar, yerini ılık bir havaya bıraktı. Bugün yurt genelinde Batı Karadeniz'de Düzce ve Bartın ile Doğu Karadeniz sahilleri haricinde açık ve parçalı bulutlu bir gün yaşanacak.&nbsp;İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derece olacak. Ankara'da 18, İzmir'de 24, Antalya'da ise 26 derecelik hava sıcaklığı bekleniyor. Ege'nin iç kısımları ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde sis ve pus hadisesi görülecek.Adana'da hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaşacak. Güneydoğu Anadolu'daki hava sıcaklıklarının ise 25-26 derece bandında seyretmesi bekleniyor. Doğu bölgelerde de ılık bir gün yaşanacak.

YARIN GÜNEŞLİ BİR GÖKYÜZÜ OLACAK

Hava sıcaklıkları yarın bir kademe daha artacak. İstanbul'da yarın bulutların dağılmasıyla güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

 

Ege'de hava sıcaklıkları 25-27 derece bandında seyredecek. İzmir 25, Aydın 26 derece olacak. Çarşamba günü Antalya'da 27, Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde 29 derecelik hava sıcaklığı bekleniyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki hava durumunda yarın bir değişiklik beklenmiyor.


Çarşamba günü Doğu Karadeniz sahili ile Doğu Anadolu'daki şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Bu bölgelerdeki hava sıcaklıklarında bir değişiklik beklentisi ise yok.


Perşembe gününe gelindiğinde iç ve batı bölgelerde bir değişiklik beklenmiyor ancak Trakya üzerinden yeni bir yağışlı hava sisteminin yurda giriş yapacağı tahmin ediliyor.

YARIN GÜNEŞLİ BİR GÖKYÜZÜ OLACAKHava sıcaklıkları yarın bir kademe daha artacak. İstanbul'da yarın bulutların dağılmasıyla güneşli bir gökyüzü hakim olacak.&nbsp;Ege'de hava sıcaklıkları 25-27 derece bandında seyredecek. İzmir 25, Aydın 26 derece olacak. Çarşamba günü Antalya'da 27, Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde 29 derecelik hava sıcaklığı bekleniyor. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki hava durumunda yarın bir değişiklik beklenmiyor.Çarşamba günü Doğu Karadeniz sahili ile Doğu Anadolu'daki şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Bu bölgelerdeki hava sıcaklıklarında bir değişiklik beklentisi ise yok.Perşembe gününe gelindiğinde iç ve batı bölgelerde bir değişiklik beklenmiyor ancak Trakya üzerinden yeni bir yağışlı hava sisteminin yurda giriş yapacağı tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR

NTV'nin haberine göre, Trakya üzerinden yurda giriş yapacak yağmurun 23 Ekim Cuma günü İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Haftanın son günü gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği megakentte hava sıcaklığında bir değişim beklenmiyor.


Gök gürültülü sağanak yağışın cuma günü Marmara Bölgesi ile Ege'yi etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.


Cuma günü diğer bölgelerde yağmur beklentisi yok.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞMUR VARNTV'nin haberine göre, Trakya üzerinden yurda giriş yapacak yağmurun 23 Ekim Cuma günü İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Haftanın son günü gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği megakentte hava sıcaklığında bir değişim beklenmiyor.Gök gürültülü sağanak yağışın cuma günü Marmara Bölgesi ile Ege'yi etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.Cuma günü diğer bölgelerde yağmur beklentisi yok.

Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

İstanbul 20 deree

Ankara 18 derece

İzmir 24 derece

Antalya 26 derece

Adana 27 derece

Diyarbakır 24 derece

Gaziantep 23 derece

Konya 16 derece

Sivas 18 derece

Trabzon 19 derece

Erzurum 17 derece

Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:İstanbul 20 dereeAnkara 18 dereceİzmir 24 dereceAntalya 26 dereceAdana 27 dereceDiyarbakır 24 dereceGaziantep 23 dereceKonya 16 dereceSivas 18 dereceTrabzon 19 dereceErzurum 17 derece
Başlıklar :Hava DurumuSıcaklıkYağmur
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