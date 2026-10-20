Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu kazandı.
Üsküdar Belediye Meclisi, 15 Ekim’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin’in ardından boşalan başkan vekilliği koltuğu için bugün sandık başına gidiyor. İstanbul Valiliğinin açıklaması doğrultusunda meclis, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00’da yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplanacak.
Cumhur ittifakının adayı belli oldu
Üsküdar Belediyesi’nde gerçekleştirilecek belediye başkan vekilliği seçimi öncesinde Cumhur İttifakı’nın adayı belli oldu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve MHP gruplarının ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu duyurdu.
Üsküdar Belediye Meclisinde AK Parti çoğunlukta
Üsküdar Belediye Meclisinde AK Parti 23, CHP 9, Yeni Parti ise 9 üyeyle temsil ediliyor. Bugünkü seçimde partilerin göstereceği adaylar, yeni başkan vekilinin belirlenmesi için yarışacak.
CHP ve Yeni Parti ayrı adaylarla yarışacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde CHP ve Yeni Parti’nin ayrı ayrı aday çıkaracağını açıkladı. Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde ortak hareket eden iki parti, Üsküdar’daki başkan vekilliği yarışına kendi adaylarıyla katılacak.