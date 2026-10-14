CHP’li Sinem Dedetaş’ın Üsküdarlıya faturası ağır oldu: Üsküdar borç batağına böyle sürüklendi

BORÇ YÜZDE 538,8 ARTTI

Üsküdar Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı, 7 Ekim 2026'da Belediye Meclisi toplantısında ele alındı.

Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in sunduğu verilerde, belediyenin mali durumuna ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaşıldı. Buna göre belediye ve iştiraklerinin toplam borcu Nisan 2024'te 1 milyar 42 milyon TL seviyesindeyken Eylül 2026'da 6 milyar 650 milyon TL'ye çıktı. Yaklaşık 2,5 yıllık dönemde borç tutarı 6 katın üzerine yükselirken artış oranı yüzde 538,8 olarak hesaplandı.

Toplam borcun 1,27 milyar TL'sinin doğrudan Üsküdar Belediyesine, 5,32 milyar TL'sinin ÜSPER'e, 63 milyon TL'sinin ise KENTAŞ'a ait olduğu belirtildi. Böylece ÜSPER'in tek başına taşıdığı borç yükü 5,3 milyar TL'yi aştı. Ayrıca mahkeme kararlarından kaynaklanan, henüz muhasebe kayıtlarına borç olarak yansıtılmamış ve faiz hariç yaklaşık 1,4 milyar TL tutarında ek yükümlülük bulunduğu bildirildi.

171 TAŞINMAZDAN YALNIZCA 7'Sİ KALDI

Belediyenin mali tablosunda dikkat çeken bir diğer başlık ise taşınmaz satışları oldu. Nisan 2024'te belediyeye ait 171 taşınmaz bulunduğu, bunlardan 164'ünün satıldığı ve satışlardan toplam 2,5 milyar TL gelir elde edildiği açıklandı. Satılabilir durumda kalan 7 taşınmazın toplam değerinin 266 milyon TL olduğu belirtildi.

Aynı dönemde belediyenin kasasındaki nakit varlıkların da 240 milyon TL'den 44 milyon TL'ye gerilediği kaydedildi. Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, mevcut mali durumu değerlendirirken, “Bugün elimizdeki tüm nakdi ve satılabilir tüm taşınmazları bir araya getirsek bile, borcumuzun ancak yüzde 5'ini karşılayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

GİDERLER GELİRLERİ 1,2 MİLYAR TL AŞTI

Belediyenin 2026 yılı mali verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül döneminde 6,9 milyar TL harcama yapılırken 5,7 milyar TL gelir tahsil edildi. Böylece yılın ilk dokuz ayında giderler gelirleri 1,2 milyar TL aştı. Aynı dönemde yatırımlar için ayrılan 1,96 milyar TL'nin yalnızca 541 milyon TL'si harcandı. Sosyal yardımlara ayrılan 448,5 milyon TL'lik bütçenin ise 152 milyon TL'si kullanıldı. Toplam harcamalar içerisinde yatırımların payı yüzde 8, sosyal yardımların payı ise yüzde 2 düzeyinde kaldı.

2027 BÜTÇESİ 16,2 MİLYAR TL

Üsküdar Belediyesinin 2027 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 artırılarak 16,2 milyar TL olarak hazırlandı. Yeni bütçede yatırımlar için 2,3 milyar TL, sosyal yardımları da kapsayan cari transferler için 667 milyon TL kaynak öngörüldü. Bütçenin gelir kalemleri arasında 2,76 milyar TL'lik taşınmaz satışı hedefi de yer aldı. Bütçenin önceki yönetim döneminde hazırlandığı, mevcut yönetimin ise bu gelir kaleminde yüzde 80 oranında gerçekleşme beklediği ifade edildi.

BORÇ YÖNETİMİ 2027'NİN ÖNCELİĞİ OLACAK

Üsküdar Belediyesi’nin 2027 Performans Programı kapsamında toplumsal güçlenme için 1,63 milyar TL, dayanıklı yapı stoku ve kent dokusu için 1 milyar TL, yeşil ağ ve altyapı çalışmaları için 1,09 milyar TL kaynak ayrıldı.

Kültür hizmetlerine 294 milyon TL, erişilebilirlik çalışmalarına 500 milyon TL, kalkınma faaliyetlerine 389 milyon TL ayrılırken, yönetişim başlığı için 11,3 milyar TL kaynak planlandı. Belediye yönetimi, artan borç yüküne rağmen sosyal destekler, afet hazırlığı, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri ve yeşil alan hizmetlerinden ödün verilmeyeceğini bildirdi.

Tahsilat süreçlerinin güçlendirilmesi ve mali disiplinin sağlanmasıyla borç yönetiminin 2027 yılının temel öncelikleri arasında yer alacağı belirtildi.